Найпростіший костюм на Геловін: Кайлі Дженнер голяка втілила образ відомої кіногероїні. Фото

Кайлі пішла на сміливий експеримент

Цьогорічний Геловін став для американської блогерки і бізнеследі Кайлі Дженнер черговим приводом показати своє тіло.

Адже іфлюенсерка приміряла на себе образ героїні Демі Мур зі скандального фільму "Стриптиз" 1996 року.

Фото, які Кайлі виставила в Instagram, точнісінько як кадри фільму. На них трендсетерка знімає білу сорочку, під якою залишається лише блискучий купальник. Ще й доларова купюра визирає з трусиків.

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Косметична магнатка в точності повторила і постер фільму, на якому прикрила оголене тіло. Навіть волосся розвивається так само.

Не зважаючи на декілька антинагород та осуди критиків за відвертий сюжет, "Стриптиз" став культовим. Подейкують, ці обурливі коментарі й подарували фільму таку популярність.

61-річна спокусниця Демі Мур репостнула фото Кайлі та написала, що їй сподобалось. Це вподобання точно контрастує з тим образом, в який вона нещодавно перевтілилась.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер часто позує у відвертих луках та полюбляє красуватися у бікіні.