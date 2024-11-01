Висячі груди, три волосини та зморщена шкіра: Демі Мур налякала мережу перевтіленням на Геловін. Фото

Тамара Кудрявченко 1 листопада, 09:56

61-річна голлівудська зірка Демі Мур цього року вирішила позмагатися за найкращий костюм на Геловін. Точніше, найжахливіший. Адже важко підібрати інший епітет до того, що зірка показала в своєму Instagram.

31-го жовтня підписники Мур побачили її в образі гіперболізовано старої жінки, лисої та зморщеної, з висячими грудьми.

Демі Мур на Геловін

Впізнаєте красуню Демі?

Як виявилося, кадри в цьому моторошному гримі були зроблені під час зйомок актриси у фільму "Субстанція", який став справжньою сенсацією на Каннському кінофестивалі, а роль Елізабет Спаркл називають найкращою роллю Демі.


Демі Мур вразила костюмом на Хелловін

Бідна Пілаф, такою вона ще свою зіркову маму, певно, не бачила

"Пахне Золотим Глобусом та Оскаром", - пишуть у коментарях під фото Мур.

Справді моторошно

Справді моторошно

Стара Демі Мур

Але риси Мур все ж таки впізнати можна

Нагадаємо, на тлі виходу свого нового фільму Мур ділилася думками про ейджизм та розповідала, як їй вдалося полюбити своє тіло.

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