Висячі груди, три волосини та зморщена шкіра: Демі Мур налякала мережу перевтіленням на Геловін. Фото

61-річна голлівудська зірка Демі Мур цього року вирішила позмагатися за найкращий костюм на Геловін. Точніше, найжахливіший. Адже важко підібрати інший епітет до того, що зірка показала в своєму Instagram.

31-го жовтня підписники Мур побачили її в образі гіперболізовано старої жінки, лисої та зморщеної, з висячими грудьми.

Впізнаєте красуню Демі?

Як виявилося, кадри в цьому моторошному гримі були зроблені під час зйомок актриси у фільму "Субстанція", який став справжньою сенсацією на Каннському кінофестивалі, а роль Елізабет Спаркл називають найкращою роллю Демі.

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Бідна Пілаф, такою вона ще свою зіркову маму, певно, не бачила

"Пахне Золотим Глобусом та Оскаром", - пишуть у коментарях під фото Мур.

Справді моторошно

Але риси Мур все ж таки впізнати можна

Нагадаємо, на тлі виходу свого нового фільму Мур ділилася думками про ейджизм та розповідала, як їй вдалося полюбити своє тіло.