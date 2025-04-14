Кайлі Дженнер на фестивалі заскочили за поцілунками з Тімоті Шаламе. Фото

Косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер разом зі своїм бойфрендом, актором Тімоті Шаламе, який відомий роллю у фільмі "Дюна", були помічені на щорічному фестивалі Coachella.

Парочку підловили за поцілунками та обіймами. Вони разом дивилися музичні виступи й танцювали.

27-річна Кайлі й 29-річний Тімоті, за інформацією EstiloDF, були у гарному настрої та постійно трималися за руки.

До речі, у цей же день фестивалю виступав і колишній хлопець бізнесвумен, репер Тревіс Скотт. Його прийшла підтримати їхня 7-річна донька Стормі у компанії тітки Кендалл Дженнер. Також ексзакохані мають 3-річного сина Ейр, але його на заході не було видно.

Нагадаємо, Дженнер почала зустрічатися з Шаламе у 2023-му році. З того часу парочку частенько помічали разом.

Нині Кайлі активно розвиває свої бренди косметики й одягу. Нещодавно вона позувала у латексі та показувала свій пишний бюст на сонячних фото.

Щодо Тімоті, то раніше він крутив роман з дочкою Джонні Деппа, моделлю і актрисою Лілі-Роуз Депп. А ще його називають одним із секс-символів Голлівуду.