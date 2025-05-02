Кайлі Дженнер в обтислій мінісукні поспокушала формами коло океану. Фото

27-річна косметична магнатка-мільярдерка Кайлі Дженнер відправилася на вечірку з друзями в Маямі.

Для події знаменитість вбралася в червону мінісукню, яка вдало підкреслювала її апетитні форми. Аутфіт Кайлі завершила шкіряним коричневим клатчем з тисненням під крокодила, босоніжками на підборах та масивними золотими прикрасами.

В обтислому вбранні бізнесвумен ефектно попозувала на тлі Атлантичного океану. Фотографіями вона поділилась у себе в Instagram.

Зірка випнула пишний бюст для фото Фото Instagram

Реклама:

Усі елементи її луку від бренду Jacquemus

Дженнер любить демонструвати свої спокусливі вигини

Засновниця бренду поспокушала фанів коротеньким образом на балконі

Кайлі наробила чимало фото цієї ночі

"Ночі в Маямі", — додала вона до знімків

Знаменитість похизувалася підтягнутим тілом

Нещодавно Кайлі знялася в латексному образі для власного бренду і показала пристрасні фото у спідньому. Не секрет, що засновниця бренду любить влаштовувати сексі зйомки. А якось вона зізналася, що збільшувала груди.

Як відомо, Дженнер виховує 7-річну доньку Стормі та 3-річного сина Ейр від свого колишнього, репера Тревіса Скотта. З весни 2023-го мільярдерка зустрічається з актором Тімоті Шаламе. Парочку все частіше помічають з милими моментами, а цього місяця вони разом відвідували фестиваль.