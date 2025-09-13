Кеті Холмс у палкому червоному з ніг до голови засвітилася на Тижні моди у Нью-Йорку

Юлія Леськова - 13 вересня, 10:42

46-річна американська акторка Кеті Холмс відвідала модний показ бренду fforme на Тижні моди у Нью-Йорку.

На фешн-подію Кеті прийшла у червоній шовковій максі сукні з рукавами та червоній накидці бренду fforme. 

Кеті Хомлс попозувала на Тижні моди

Кеті вразила неймовірним образом

Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Кеті Холмс несподівано відреагувала на чутки про роман свого колишнього чоловіка, актора Тома Круза та акторки Ани де Армас. 


До слова, їхню спільну з Крузом доньку Сурі, Кеті виховує самостійно вже 13 років. За всі ці роки Том ні разу не бачився з дочкою. А Сурі після повноліття офіційно відмовилася від прізвища свого татка. 

