Кеті Холмс несподівано відреагувала на чутки про роман Круза з де Армас

Минуло вже понад 12 років, відколи американська акторка Кеті Холмс, узявши доньку Сурі, втекла від свого чоловіка, актора Тома Круза і подала на розлучення. Та схоже, їй не байдуже до того, як ся має екс.

Так, лайк від Кеті помітили під травневою Instagram-публікацією Daily Mail, де ішлося про буцімто підтвердження роману 63-річного Тома та 37-річної актриси Ани де Армас.

46-річна Кеті Холмс схвалює стосунки свого екса з Аною? Чи просто любить читати таблоїди? Скрін із Instagram Daily Mail

Як зазначає газета, цю чудасію зауважив хтось із підписників. Речники Холмс, Круза і де Армас на прохання прокоментувати вподобайку поки не відгукнулися.

Нагадаємо, Кеті Холмс та Том Круз розлучилися влітку 2012-го року. Актор не приховував, що вчинок дружини став для нього цілковитою несподіванкою. Подейкували, що Кеті наважилася на втечу, щоби врятувати Сурі від залучення до саєнтологічної церкви. Круз із донькою, якій уже 19 років і яка є єдиним його біологічним дитям, не спілкується. Торік Сурі офіційно відмовилася від прізвища зіркового батька.