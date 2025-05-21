Контраст текстур і трендові барви: 46-річна Холмс у стильному аутфіті оголила плечі на коктейльній вечірці
Американська акторка Кеті Холмс 20-го зробила чергову фешн-заяву, з'явившись на коктейльній вечірці бутика Tod's у Нью-Йорку.
46-річна ексдружина Тома Круза, яка полюбляє вбрання з відкритими плечима, обрала для заходу ефектну сукню з обтислим трикотажним верхом та об'ємною шкіряною мідіспідницею трендового бордового кольору.
Образ у стилі contemporary chic Кеті доповнила туфельками кольору червоного дерева та білою торбинкою.
Нагадаємо, нещодавно Холмс вигуляла на прем'єру серіалу брючний костюм із квітковим принтом. А в квітні зірка епатувала появою на парадному хіднику в напівпрозорому чорному максі, під яким не було бюстгальтера.
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