Кеті Холмс вигуляла блискучий смарагдово-рожевий аутфіт на церемонію нагородження. Фото

Карина Тімкова - 9 червня, 15:30

Американська акторка Кеті Холмс відвідала одну з найголовніших бродвейських подій року — церемонію нагородження премії Tony Awards 2025.

Для заходу ексдружина Тома Круза вдягнула смарагдовий топ з широкими рукавами і бантом на спині та атласну максіспідницю рожевого кольору, розшиту бісером.

Образ завершували елегантні сережки й блискучі каблучки. А своє волосся 46-річна Кеті вклала в низький пучок.

Кеті Холмс у яскравому топі й спідниці попозувала на хіднику

Акторка показалася в яскравих кольорах на церемонії

Фото Getty Images

Холмс частенько тішить шанувальників своїми модними виходами. Днями вона показувалася в бордовій сукенці та у костюмі з квітами. Також зірка полюбляє ефектно оголювати плечі й позувати без ліфчика.

Нагадаємо, від Круза акторка має 19-річну дочку Сурі Ноель, яку теж помічали у стильних луках. Як відомо, Том не спілкується зі своєю дитиною, але планував платити за її навчання.

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