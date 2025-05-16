Кідман без бюстгальтера вигуляла стильний лук із пальчатками та жакетом на голе тіло. Фото

57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман, щоразу виходячи на червону доріжку, вражає новим образом.

Нещодавно на Met Gala 2025 зірка позувала з короткою стрижкою, а на прем'єру серіалу "Дев'ять ідеальних незнайомців" 15-го травня прийшла з недбало зібраним високим пучком і в сексуально-елегантному луці.

Образ Ніколь був одночасно стриманим і сексуальним Фото з Instagram

Ніколь вдягнула чорний брючний костюм з блискітками. Причому жакет з глибоким вирізом актриса вдягнула на голе тіло, чим привернула всю увагу на хіднику.

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Цього разу Кідман не лише показала своє фарбоване волосся без перук, а й скорчила не властиву їй гримаску для фото Фото Getty Images

Свій лук Ніколь доповнила біло квіткою, що прикрасила блейзер, чорними шкіряними пальчатками і сережками з діамантами. На ногах зірки були чорні туфлі на підборах з гострим носом.

Нагадаємо, останнім часом Кідман не лише дуже активно знімається у кіно та серіалах, а й часто тішить підписників контентом у соцмережах.

Загалом, життя актриси дуже цікаве, у чому ви можете переконатися з матеріалу ТаблоID.