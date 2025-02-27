Кідман у персиковій фатиновій сукні з оголеними плечима отримала відзнаку як "Жінка року". Фото
Днями у Лос-Анджелесі відбулась урочиста церемонія нагородження найвпливовіших жінок року за версією журналу TIME. Захід зібрав відомих акторок, активісток, спортсменок та лідерок, які зробили значний внесок у суспільне життя і культуру.
Однією з головних зірок вечора стала австралійська актриса Ніколь Кідман. 57-річна володарка "Оскар" обрала для виходу на червону доріжку вишуканий образ, повідомляє Time Magazine.
Акторка з'явилась у довгій персиковій сукні від Chloé, що підкреслила її витончену фігуру. Вбрання мало фатинову спідницю та рожеве мереживо.
Доповненням до образу стали аксесуари — годинник і елегантні каблучки.
Цьогоріч Кідман була відзначена за свою відданість підтримці жінок у кіноіндустрії. Ще у 2017 році акторка пообіцяла працювати з жінками-режисерками щонайменше раз на 18 місяців, і за цей час вона значно перевищила свою обіцянку. За останні роки Ніколь взяла участь у проєктах 19 режисерок, виступаючи як акторка та продюсерка.
Нагадаємо, наприкінці минулого року акторка разом із 13-річною донькою Фейт Маргарет від співака Кіта Урбана відвідала Hollywood Reporter Women in Entertainment.
Зі своїм чоловіком Кітом Ніколь також має 16-річну доньку Сандей Роуз, яка нещодавно стала обличчям топового бренду.
А у шлюбі з Томом Крузом у них з'явилось двоє прийомних дітей — 30-річний Коннор і 32-річна Белла.
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