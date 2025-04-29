57-річна Кідман у декольтованому бодіс'юті позваблювала стрункою фігуркою на балконі у Франції

Фото Getty Images

Австралійська та американська актриса Ніколь Кідман попозувала на балконі для грайливого відео, яке опублікувала у своєму Instagram.

Одягнена у чорний бодіс'ют, 57-річна красуня усміхалася, ніби фліртуючи з камерою (або оператором).

Ніколь попустувала на французькому балконі

"Із любов'ю з Франції", - написала Ніколь.

Зірка продемонструвала струнку фігуру перед камерою

Нагадаємо, в червні Кідман та її другий чоловік Кіт Урбан святкуватимуть 19-ту річницю шлюбу. Акторка якось розповідала, в який момент вона усвідомила, що стане дружиною музиканта. А ТаблоID пригадував цікаві факти з життя Ніколь, як-от її незвичну фобію і таємні заручини з Ленні Кравітцом.