57-річна Кідман у декольтованому бодіс'юті позваблювала стрункою фігуркою на балконі у Франції
Австралійська та американська актриса Ніколь Кідман попозувала на балконі для грайливого відео, яке опублікувала у своєму Instagram.
Одягнена у чорний бодіс'ют, 57-річна красуня усміхалася, ніби фліртуючи з камерою (або оператором).
"Із любов'ю з Франції", - написала Ніколь.
Нагадаємо, в червні Кідман та її другий чоловік Кіт Урбан святкуватимуть 19-ту річницю шлюбу. Акторка якось розповідала, в який момент вона усвідомила, що стане дружиною музиканта. А ТаблоID пригадував цікаві факти з життя Ніколь, як-от її незвичну фобію і таємні заручини з Ленні Кравітцом.
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