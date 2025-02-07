Заручини з Ленні Кравіцом, хвороба матері, залежності другого чоловіка і пенсія: цікаве з життя 57-річної Ніколь Кідман

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Ніколь Кідман – зірка Голлівуду та володарка Оскару.

Фільмографія Ніколь Кідман сповнена безстрашних провокативних ролей, і в свої 57 актриса продовжує випрбовувати себе на міцність.

В новому еротичному фільмі "Хороша погана дівчинка" ("Babygirl") актриса зіграла директорку компанії, котра вплуталася в пікантну інтрижку зі значно молодшим стажером.

Яким був шлях Ніколь Кідман до зіркового Олімпу? Та які цікаві факти з її особистого життя нам відомі? Читайте в матеріалі ТаблоID.

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Між США і Австралією

Ніколь Мері Кідман народилася 20 червня 1967 року в Гонолулу, Гаваї. Батьки майбутньої зірки – австралійці, котрі перебували в США за освітньою візою. Її батько, Ентоні Кідман, був біохіміком, клінічним психологом і письменником, а мати, Джанель Енн, – інструктором з медсестринства, яка також редагувала книжки свого чоловіка.

Сім'я Кідман повернулася до Австралії і оселилася в Сіднеї, коли Ніколь було чотири роки.

У Ніколь також є молодша сестра Антонія Фото з Instagram

Завдяки багатому родинному корінню та зосередженості на освіті й мистецтві, раннє життя Кідман було сповнене можливостей досліджувати та розвивати свої таланти.

Зростаючи в Сіднеї, вона потрапила в яскраве культурне середовище міста, до якого входили театр, музика та мистецтво. Батьки часто брали її на вистави, пробуджуючи інтерес до акторської майстерності та оповідання історій. Особливо надихали Кідман роботи австралійських драматургів та виконавців, які захоплювали її своєю здатністю передавати сильні історії та емоції через мистецтво.

Булінг

Ніколь виявила природний акторський талант ще в школі і остаточно вирішила стати актрисою, коли побачила Маргарет Гамільтон, яка грала злу відьму Заходу у фільмі "Чарівник країни Оз".

Як і для багатьох інших акторів, отримання ролі стало для Ніколь способом подолання сором'язливості, котра ніколи не полишала її, і, можливо, саме тому її стриманість й досі інтерпретується як холодна байдужість.

В юності Кідман комплексувала через свою зовнішність Фото Getty Images

"Я дуже сором'язлива. У мене навіть було заїкання в дитинстві, яке я поступово подолала, але я все ще регресую в цю сором'язливість. Тому я не люблю заходити в переповнений ресторан і ходити на вечірки сама", – ділилася Ніколь.

Крім цього, зріст Ніколь Кідман – 1,80 м, а її бліда шкіра, веснянки та руде волосся були причиною шкільного булінгу.

"У 14 років я була рудою світлошкірою дівчинкою зі зростом майже 170 см. Мене дражнили, і я не знала, що таке бути красивою", – розповідала актриса.

Пірші ролі і допомога мамі

У 1983 році 16-річна Кідман дебютувала в кіно в римейку класичного австралійського фільму "Різдво Буша". Наприкінці того ж року вона зіграла роль другого плану в телесеріалі "П'ята миля Крік".

Проте у 1984 Ніколь була змушена призупинити свою кар'єру, щоб доглядати за матір'ю Джанель, у якої діагностували рак молочної залози. Ніколь, якій на той час було лише 17 років, навіть пройшла курси масажу, щоб допомогти матері з реабілітацією.

Нещодавно мати Кідман померла. Це сталося тоді, коли акторка була на прем'єрі свого нового фільму "Хороша погана дівчинка" Фото з Instagram

"Це був досить запущений рак молочної залози. Вона пройшла хіміотерапію та радіотерапію і вижила. Я думаю, що це вплинуло і на мене. Це наклало на мене відбиток, який я ніколи не забуду", – згадувала зірка "Babygirl" Ніколь Кідман.

Коли матері актриси стало краще, Ніколь продовжила здобувати визнання. Протягом цього десятиліття вона з'явилася в романтичній комедії "Вітрогонщик" (1986). А за мінісеріал "В’єтнам" 1987 року Ніколь Кідман отримала свою першу премію Австралійського інституту кінематографії.

Ера Тома Круза

У 19 років Ніколь Кідман переїхала в США для того, щоб будувати свою акторську кар’єру.

"Я була голодна і знервована. Я робила все це в Австралії, але я була така молода – мені було 19 років. Тож я подумала: "Так, я можу це зробити". Я хотіла потрапити на Бродвей. Я хотіла мати шанс спробувати щось нове. Я просто міркувала, чи отримаю я шанс зіграти повноцінні, цікаві ролі? Чи станеться це зі мною?" – розказувала актриса.

Трилер 1989 року "Мертвий штиль" став проривною роллю Ніколь. А на зйомках фільму "Дні грому" вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Томом Крузом.

Стосунки Кідман і Круза були пристрасними Фото Getty Images

Том справив таке сильне враження на Ніколь, що менш ніж через рік після першої зустрічі пара побралася на приватній церемонії.

"Це був той особливий зв'язок, коли ти впізнаєш свою споріднену душу. Вона - людина, яка розуміє. Це було так, ніби для мене почалося зовсім нове життя", – описував стосунки з Ніколь Том Круз.

Їхній шлюб був під постійним прицілом папараці, тому і проблеми з фертильністю опинилися в центрі уваги.

"Наприкінці наших стосунків у мене стався викидень. А на початку шлюбу у мене була позаматкова вагітність. Це було неймовірно травматично для мене", – ділилася Кідман.

Тож подружжя всиновило двох дітей – у 1992 році Ізабеллу, а у 1995 – Конора.

Зараз у стосунках між Ніколь і її прийомними дітьми все складно Фото Getty Images

Пізніше Том Круз і Ніколь Кідман знялися в фільмі Стенлі Кубрика "З широко заплющеними очима" і невдовзі, у 2011 році, заявили про розлучення.

Спекуляції на тему розриву охоплювали все – від релігійних розбіжностей (Том Круз перебуває в скандальній церкві Саєнтології) до суперечливих поглядів на те, як виховувати їхніх двох прийомних дітей, Ізабеллу та Конора.

Проте впродовж усього цього вогняного шторму екранна красуня залишалася стоїчною, мало говорила і вливала свою енергію в просування довгоочікуваної версії мюзиклу "Мулен Руж", який був відібраний для відкриття престижного Каннського кінофестивалю.

До речі, сьогодні Ніколь Кідман не спілкується зі своїми усиновленими дітьми, бо вони продовжують наслідувати любов Тома Круза до церкви Саєнтології.

Таємні стосунки з Ленні Кравіцом

Ніколь і Ленні познайомилися у 2002 році, коли актриса знімала його квартиру на Мангеттені.

Вони почали зустрічатися в 2003 році і тримали все в таємниці, поки прес-секретар Ніколь не підтвердив цю новину.

Обидва тоді заперечували повідомлення про те, що вони разом, і стверджували, що вони вільні, хоча їх часто бачили на приватних вечірках.

Зараз на червоних доріжках вони вітають один одного як старі друзі Фото Getty Images

Так само, як їхній роман таємно розпочався, так само таємно він і закінчився, хоча невідомо, коли саме це сталося.

У 2007 році Ніколь підтвердила, що вона дійсно була заручена один раз до зустрічі з Кітом (майбутнім чоловіком Кідман) і після розлучення з Томом.

"Я була заручена з кимось... але це було неправильно. Я не була готова. Ми не були готові", - ділилася Кідман, а потім почекала ще десять років, щоб розповісти, що насправді мала на увазі Ленні.

Другий шлюб

Ніколь Кідман і кантрі-співак Кіт Урбан вперше зустрілися на гала-вечорі G'Day USA у 2005 році, де Ніколь дала Кіту свій номер і чекала на дзвінок протягом чотирьох місяців.

Врешті-решт він проковтнув свою гордість і запросив її на побачення, а вже у травні біографія Ніколь Кідман доповнилася другим шлюбом.

Ніколь і Кіт пройшли через чималі труднощі у подружньому житті, особливо в перший рік. Лише через чотири місяці після того, як вони зв'язали себе шлюбом, акторка організувала інтервенцію для Кіта, який боровся з проблемою зловживання психоактивними речовинами.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан багато пройшли, а зараз щасливі бути разом Фото з Instagram

"Мій батько був алкоголіком, тож я виріс у будинку алкоголіків, і мені знадобилося багато часу, щоб повірити, що я такий самий", – ділився пізніше Кіт Урбан.

Ніколь заохотила чоловіка пройти реабілітацію і протверезіти, що змінило його життя.

У 2008 році у пари народилася Сандей Роуз, а вже у 2010 сурогатна мама подарувала подружжю Фейт Маргарет.

Секрет їхнього подружнього щастя, за словами Ніколь, простий.

"Я думаю, що це усвідомлення того, що ти повинен продовжувати робити свій внесок у стосунки", – говорила Кідман.

У минулому році їхньому шлюбу виповнилося 18 років Фото Getty Images

Кіт Урбан називає актрису своїм найкращим другом.

"Я хотів би бути гідним такої людини як Нік, але я був дуже далекий від цього, коли ми познайомилися. Якимось чином ми просто виявили, що між нами є любов, справжня любов. Я буквально відчуваю себе найщасливішим хлопцем на планеті", – тепло відзивався про Ніколь співак.

"Пенсія" і власний продакшн

Після народження дитини індустрія раптом стала менш гостинною до Ніколь Кідман. Тому актриса вирішила піти на пенсію.

"Я хотіла сидіти на фермі. Поки моя мама не сказала мені: "Я не думаю, що ти повинна просто здаватися". Я була цілком переконана, що можу вирощувати овочі, сидіти вдома і бути дуже задоволеною цим, але мама мене дуже сильно підштовхнула", – згадувала Кідман.

Після появи четвертої дитини (за допомогою сурогатної матері) актриса відкрила власний продакшн "Blossom Films". Тоді ж Кідман зробила кар'єру на "престижному" телебаченні, в програмах "Відміна" і "Дев'ять ідеальних незнайомців".

У 2017 році проривом для актриси став серіал "Велика маленька брехня", який Ніколь продюсувала разом зі своєю давньою подругою Різ Візерспун. Актриса і продюсерка отримала "Еммі" за роль Селести, чия врівноваженість і досконалість маскували жорстоке насильство.

"Телебачення дає вам набагато сильніший зв'язок з аудиторією, тому що ви перебуваєте в їхніх домівках. Я отримала набагато глибший відгук, ніж будь-коли раніше", – розповідала 57-річна зірка фільмів Ніколь Кідман.

Babygirl

Починаючи з 2024 року, з’явилася тенденція на фільми в стилі еротичних триллерів 90-х. "Хороша погана дівчинка" не став винятком. На головну роль запросили Ніколь Кідман, котра зіграла генеральну директорку компанії.

Фільм пронизаний екзистанційною кризою, еротикою, елементами БДСМ та питанням сексуального задоволення.

"Це мене захопило, це мене не налякало. Так, там є секс, але він екзистенційний у своїй кризі для цієї героїні. Жінка досліджує, ким вона є в цьому конкретному віці, в цих стосунках, ролі, які вона грає, а також бажання втримати свою владу, а потім відмовитися від неї. Це дуже чесно, що мені подобається", – розмірковувала про свою роль 57-річна Кідман.

На Венеційському міжнародному кінофестивалі, де відбулася прем’єра, критики оцінили новий фільм з Ніколь Кідман "Хороша погана дівчинка" вкрай високо, а актриса була нагороджена кубком Вольпі за найкращу жіночу роль.

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