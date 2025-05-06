Кідман здивувала короткою стрижкою, а Кардашян ледь не впала: як минув "найнудніший" Met Gala 2025. Фото

Карина Тімкова - 6 травня, 10:30

5 травня в Нью-Йорку відбулася головна модна подія року — Met Gala 2025. Щорічний благодійний бал, організований у Музеї мистецтв Метрополітен, традиційно зібрав світових зірок, дизайнерів, моделей, артистів та митців.

Цьогорічна тема Superfine: Tailoring Black Style ("Супертонкий: пошиття одягу в чорному стилі") стала глибоким дослідженням ідентичності й культури, а також витонченості чоловічого стилю.

Виставка і тема Met Gala 2025 були натхненні книжкою Моніки Міллер, яка досліджує явище чорного дендизму — стилю, який сформувався в афроамериканській спільноті після емансипації і досяг свого піка в епоху Гарлемського Відродження. Це не просто естетика — це політична заява, спосіб самовираження та боротьби з колоніальними уявленнями про владу, расу і статус.

Кім Кардашян у шкірі на Met Gala 2025

Кім Кардашян у шкіряній сукні Chrome Hearts

Фото @rafaelpavarotti_

Це перша з 2003 року виставка Інституту костюма, що повністю присвячена чоловічому стилю. Вона була побудована навколо 12 естетичних характеристик, описаних у знаковому есе письменниці Зори Ніл Херстон.

Демі Мур в ошатній сукні на Met Gala 2025
Дему Мур у незвичній сукні Thom Browne
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Реге-Жан Пейдж у червоному на Met Gala 2025

Зірка "Бріджертонів" Реге-Жан Пейдж в ошатному total red

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У фокусі дизайнери, які працюють із темами емансипації, расової ідентичності, постколоніального досвіду та індивідуальності.

Майлі Сайрус у сексі луці на Met Gala 2025

Майлі Сайрус засвітила прес в образі Alaïa

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Офіційний дрескод вечора, Tailored for You ("Створено для вас") підкреслював індивідуальний підхід до стилю, майстерність пошиття і втілення культури через деталі. Гості мали змогу інтерпретувати тему по-своєму, і хоча деякі луки вразили глядачів, загальне враження від червоної доріжки було неоднозначним.

Пріянка Чопра з чоловіком на Met Gala 2025

Пріянка Чопра зі своїм чоловіком Ніком Джонасом

Фото Getty Images
Кайлі Дженнер у сексі луці на Met Gala 2025
Кайлі Дженнер захопила своїм виглядом у луці Ferragamo
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Шакіра у рожевому на Met Gala 2025

Шакіра нагадувала зефірку у своїй рожевій сукні

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Кендалл Дженнер і Хейлі Бібер на Met Gala 2025

Кендалл Дженнер в Torishéju і Хейлі Бібер в Saint Laurent

Фото Getty Images
Модель і актор Елтон Мейсон у сексі луці на Met Gala 2025

Модель і актор Елтон Мейсон продемонстрував екстравагантний образ

Фото Getty Images
Ніколь Кідман у чорному на Met Gala 2025

Ніколь Кідман з новою стрижкою та у сукні від Balenciaga

Фото Getty Images
Дженна Ортега у металі на Met Gala 2025

Дженна Ортега у блискучому силуеті від Balmain, що складався з металевих лінійок

Фото Getty Images

У соцмережах подію охрестили "найнуднішою Met Gala за останні роки". Шанувальники називали червону доріжку "похороном стилю", а відсутність таких зірок, як Тейлор Свіфт, Леді Гага, Блейк Лайвлі, лише додала розчарування, пише Daily Mail.

Мадонна у стильному луці показался на Met Gala 2025

Мадонна прибула на захід у костюмі Tom Ford та із сигарою у руці

Фото Getty Images
Актор Ендрю Скотт на Met Gala 2025

Актор Ендрю Скотт у різнокольоровому костюмі

Фото Getty Images
Джорджина Родрігес посвітила ногами на Met Gala 2025

Джорджина Родрігес у чорній сукні зі шлейфом

Фото Getty Images
Енн Хетевей у спідниці на Met Gala 2025

Енн Хетевей у спідниці й сорочці Carolina Herrera

Фото Getty Images
Даяна Росс у паєтках на Met Gala 2025

81-річна Даяна Росс показалася в ефектному луці від Eleven Sixteen by Ugo Mozie. На самому шлейфі було написано імена п'ятьох дітей та восьми онуків співачки

Фото Getty Images
Едріан Броуді на Met Gala 2025

Едріан Броуді у чорному

Фото Getty Images
Джіджі Хадід на Met Gala 2025

Джіджі Хадід у золотій сукні Miu Miu

Фото Getty Images
Лана Дель Рей на Met Gala 2025
Лана Дель Рей носила Valentino
Фото Getty Images
Зендея у білому на Met Gala 2025

Зендея у білому костюмі та капелюшку від Louis Vuitton

Фото Getty Images
Тенісистка Серена Вільямс у блакитнмоу на Met Gala 2025

Тенісистка Серена Вільямс у шовковому вбранні від Moncler

Фото instagram
Сабріна Карпентер у сексі луці показалася на Met Gala 2025

Сабріна Карпентер, життєпис якої нещодавно оповідав ТаблоID, позувала у пікантому образі від Louis Vuitton

Фото Getty Images

Серед яскравих моментів та неочікуваних інцидентів: Ріанна несподівано анонсувала свою третю вагітність на червоній доріжці, а Кім Кардашян ледь не впала перед натовпом фотографів через охоронця, який наступив на поділ її сукні. Зірка розлючено відреагувала, а відео інциденту розлетілося мережею.

Щодо зіркового складу і організаторів, то цьогорічними співголовами стали музикант і дизайнер Фаррелл Вільямс, номінант на "Оскар" Колман Домінго, семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон, репер A$AP Rocky, баскетболіст Леброн Джеймс і, звичайно, простійна кураторка Met Gala Анна Вінтур.

Анна Вінтур на Met Gala 2025

Анна Вінтур у блакитному від Louis Vuitton

Фото Getty Images

До речі, минула тема балу називалася "Сади часу". Тоді знаменитості теж представили свої розкішні вбрання та незвичні ідеї.

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