Кідман здивувала короткою стрижкою, а Кардашян ледь не впала: як минув "найнудніший" Met Gala 2025. Фото
5 травня в Нью-Йорку відбулася головна модна подія року — Met Gala 2025. Щорічний благодійний бал, організований у Музеї мистецтв Метрополітен, традиційно зібрав світових зірок, дизайнерів, моделей, артистів та митців.
Цьогорічна тема Superfine: Tailoring Black Style ("Супертонкий: пошиття одягу в чорному стилі") стала глибоким дослідженням ідентичності й культури, а також витонченості чоловічого стилю.
Виставка і тема Met Gala 2025 були натхненні книжкою Моніки Міллер, яка досліджує явище чорного дендизму — стилю, який сформувався в афроамериканській спільноті після емансипації і досяг свого піка в епоху Гарлемського Відродження. Це не просто естетика — це політична заява, спосіб самовираження та боротьби з колоніальними уявленнями про владу, расу і статус.
Це перша з 2003 року виставка Інституту костюма, що повністю присвячена чоловічому стилю. Вона була побудована навколо 12 естетичних характеристик, описаних у знаковому есе письменниці Зори Ніл Херстон.
У фокусі дизайнери, які працюють із темами емансипації, расової ідентичності, постколоніального досвіду та індивідуальності.
Офіційний дрескод вечора, Tailored for You ("Створено для вас") підкреслював індивідуальний підхід до стилю, майстерність пошиття і втілення культури через деталі. Гості мали змогу інтерпретувати тему по-своєму, і хоча деякі луки вразили глядачів, загальне враження від червоної доріжки було неоднозначним.
У соцмережах подію охрестили "найнуднішою Met Gala за останні роки". Шанувальники називали червону доріжку "похороном стилю", а відсутність таких зірок, як Тейлор Свіфт, Леді Гага, Блейк Лайвлі, лише додала розчарування, пише Daily Mail.
Серед яскравих моментів та неочікуваних інцидентів: Ріанна несподівано анонсувала свою третю вагітність на червоній доріжці, а Кім Кардашян ледь не впала перед натовпом фотографів через охоронця, який наступив на поділ її сукні. Зірка розлючено відреагувала, а відео інциденту розлетілося мережею.
Щодо зіркового складу і організаторів, то цьогорічними співголовами стали музикант і дизайнер Фаррелл Вільямс, номінант на "Оскар" Колман Домінго, семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон, репер A$AP Rocky, баскетболіст Леброн Джеймс і, звичайно, простійна кураторка Met Gala Анна Вінтур.
До речі, минула тема балу називалася "Сади часу". Тоді знаменитості теж представили свої розкішні вбрання та незвичні ідеї.
"Скільки ребер вона видалила?": затонка талія Кардашян у сукні для Met Gala шокувала мережу. Фото
Масаж обличчя та накладне волосся: Демі Мур показала, як чоловіча б'юті-команда на Met Gala її збирала. Відео
9 кіло солі й тонна води: Джессіка Біл показала, як готувалася до Met Gala 2024. Відео