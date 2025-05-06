Кідман здивувала короткою стрижкою, а Кардашян ледь не впала: як минув "найнудніший" Met Gala 2025. Фото

5 травня в Нью-Йорку відбулася головна модна подія року — Met Gala 2025. Щорічний благодійний бал, організований у Музеї мистецтв Метрополітен, традиційно зібрав світових зірок, дизайнерів, моделей, артистів та митців.

Цьогорічна тема Superfine: Tailoring Black Style ("Супертонкий: пошиття одягу в чорному стилі") стала глибоким дослідженням ідентичності й культури, а також витонченості чоловічого стилю.

Виставка і тема Met Gala 2025 були натхненні книжкою Моніки Міллер, яка досліджує явище чорного дендизму — стилю, який сформувався в афроамериканській спільноті після емансипації і досяг свого піка в епоху Гарлемського Відродження. Це не просто естетика — це політична заява, спосіб самовираження та боротьби з колоніальними уявленнями про владу, расу і статус.

Кім Кардашян у шкіряній сукні Chrome Hearts Фото @rafaelpavarotti_

Це перша з 2003 року виставка Інституту костюма, що повністю присвячена чоловічому стилю. Вона була побудована навколо 12 естетичних характеристик, описаних у знаковому есе письменниці Зори Ніл Херстон.

Дему Мур у незвичній сукні Thom Browne Фото instagram

Зірка "Бріджертонів" Реге-Жан Пейдж в ошатному total red Фото Getty Images

У фокусі дизайнери, які працюють із темами емансипації, расової ідентичності, постколоніального досвіду та індивідуальності.

Майлі Сайрус засвітила прес в образі Alaïa Фото instagram

Офіційний дрескод вечора, Tailored for You ("Створено для вас") підкреслював індивідуальний підхід до стилю, майстерність пошиття і втілення культури через деталі. Гості мали змогу інтерпретувати тему по-своєму, і хоча деякі луки вразили глядачів, загальне враження від червоної доріжки було неоднозначним.

Пріянка Чопра зі своїм чоловіком Ніком Джонасом Фото Getty Images

Кайлі Дженнер захопила своїм виглядом у луці Ferragamo Фото instagram

Шакіра нагадувала зефірку у своїй рожевій сукні Фото instagram

Кендалл Дженнер в Torishéju і Хейлі Бібер в Saint Laurent Фото Getty Images

Модель і актор Елтон Мейсон продемонстрував екстравагантний образ Фото Getty Images

Ніколь Кідман з новою стрижкою та у сукні від Balenciaga Фото Getty Images

Дженна Ортега у блискучому силуеті від Balmain, що складався з металевих лінійок Фото Getty Images

У соцмережах подію охрестили "найнуднішою Met Gala за останні роки". Шанувальники називали червону доріжку "похороном стилю", а відсутність таких зірок, як Тейлор Свіфт, Леді Гага, Блейк Лайвлі, лише додала розчарування, пише Daily Mail.

Мадонна прибула на захід у костюмі Tom Ford та із сигарою у руці Фото Getty Images

Актор Ендрю Скотт у різнокольоровому костюмі Фото Getty Images

Джорджина Родрігес у чорній сукні зі шлейфом Фото Getty Images

Енн Хетевей у спідниці й сорочці Carolina Herrera Фото Getty Images

81-річна Даяна Росс показалася в ефектному луці від Eleven Sixteen by Ugo Mozie. На самому шлейфі було написано імена п'ятьох дітей та восьми онуків співачки Фото Getty Images

Едріан Броуді у чорному Фото Getty Images

Джіджі Хадід у золотій сукні Miu Miu Фото Getty Images

Лана Дель Рей носила Valentino Фото Getty Images

Зендея у білому костюмі та капелюшку від Louis Vuitton Фото Getty Images

Тенісистка Серена Вільямс у шовковому вбранні від Moncler Фото instagram

Сабріна Карпентер, життєпис якої нещодавно оповідав ТаблоID, позувала у пікантому образі від Louis Vuitton Фото Getty Images

Серед яскравих моментів та неочікуваних інцидентів: Ріанна несподівано анонсувала свою третю вагітність на червоній доріжці, а Кім Кардашян ледь не впала перед натовпом фотографів через охоронця, який наступив на поділ її сукні. Зірка розлючено відреагувала, а відео інциденту розлетілося мережею.

Kim Kardashian spotted on her way to the Met Gala..Sidenote clumsy security almost caused her to fall after stepping on her dress pic.twitter.com/9YiM7Dkrae — 📍Your Source For Pop Culture News📍 (@AyoVeezy) May 6, 2025

Щодо зіркового складу і організаторів, то цьогорічними співголовами стали музикант і дизайнер Фаррелл Вільямс, номінант на "Оскар" Колман Домінго, семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон, репер A$AP Rocky, баскетболіст Леброн Джеймс і, звичайно, простійна кураторка Met Gala Анна Вінтур.

Анна Вінтур у блакитному від Louis Vuitton Фото Getty Images

До речі, минула тема балу називалася "Сади часу". Тоді знаменитості теж представили свої розкішні вбрання та незвичні ідеї.