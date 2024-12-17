Білявка Кардашян у в'язаній кофтинці і трусиках млосно попозувала на хутрі

Американська теледіва Кім Кардашян вкотре прорекламувала власний бренд одягу.

У своєму Instagram 44-річна мама виклала фото, на яких попозувала у в'язаних топі, ліфі й штанях

Зима, в розумінні Кім, не завада, щоби розгулювати у котоновому ліфі

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До утепленого верху Кардашян одягає бікіні. Баланс...

Схоже, Кардашян вважає себе найкращою моделлю для реклами свого бренду і тому регулярно знімається у спідньому, піжамах, костюмах тощо.

Більше за професійні зйомки Кім полюбляє хіба що рандомні епатажні. Раніше, наприклад, вона позувала на байку у самих лише колготках.