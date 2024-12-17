Білявка Кардашян у в'язаній кофтинці і трусиках млосно попозувала на хутрі

Марія Мельник 17 грудня, 16:45
Кардашян у топі і штанях власного бренду
фото charliedenis

Американська теледіва Кім Кардашян вкотре прорекламувала власний бренд одягу.

У своєму Instagram 44-річна мама виклала фото, на яких попозувала у в'язаних топі, ліфі й штанях

КІм у ліфі посвітила декольте

Зима, в розумінні Кім, не завада, щоби розгулювати у котоновому ліфі


Кардашян у трусиках і кофті

До утепленого верху Кардашян одягає бікіні. Баланс...

Схоже, Кардашян вважає себе найкращою моделлю для реклами свого бренду і тому регулярно знімається у спідньому, піжамах, костюмах тощо.

Більше за професійні зйомки Кім полюбляє хіба що рандомні епатажні. Раніше, наприклад, вона позувала на байку у самих лише колготках.

Читайте також:

Без фотошопу?: Кардашян посвітила видатними формами у бікіні та бодіс'юті свого бренду

Леопард із леопардом: Кардашян у спідньому, боксерках і кетс'юті наробила статичних фото

"Б'янка розмножилася": Кардашян ошелешила фанів химерним фотосетом у трусиках та балаклаві

Кім Кардашян
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів