Білявка Кардашян у в'язаній кофтинці і трусиках млосно попозувала на хутрі
Американська теледіва Кім Кардашян вкотре прорекламувала власний бренд одягу.
У своєму Instagram 44-річна мама виклала фото, на яких попозувала у в'язаних топі, ліфі й штанях
Схоже, Кардашян вважає себе найкращою моделлю для реклами свого бренду і тому регулярно знімається у спідньому, піжамах, костюмах тощо.
Більше за професійні зйомки Кім полюбляє хіба що рандомні епатажні. Раніше, наприклад, вона позувала на байку у самих лише колготках.
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