"Тримає адвоката на швидкому наборі": інсайдер розповів, що відбувається між Кардашян і Вестом
Американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардашян тримає свого адвоката на "швидкому наборі" через свого колишнього чоловіка, репера Каньє Веста після низки скандалів з ним у соціальних мережах.
Про це пише видання People.
Джерело заявило, що 44-річна Кім стресувала і була приголомшена нещодавніми "вибухами" свого екса, особливо, коли це стосується їхніх дітей.
"Вона терпіти не може, коли він поводиться нераціонально, і просто хоче, аби він міг проводити час з дітьми безпечно", - розповів інсайдер.
Згідно з інформацією, діти сумують за батьком, коли його немає поруч. Особливо хоче побачити Каньє старша донька експодружжя, 11-річна Норт.
"Але коли він дійсно поруч багато часу, це викликає у Кім стрес. Вона вважає смішним, що їй потрібен її адвокат на швидкому наборі", - додало джерело.
Днями Кім дізналася, що Каньє хотів взяти свою доньку на зустріч зі скандальними братами Трістатом та Ендрю Тейтами, яких звинуватили у торгівлі людьми. Тоді вона раптово припинила візит Норт до Каньє.
До того ж, нещодавно з'явилася інформація про те, що теледіва звернулася до суду з проханням екстрено провести слухання щодо опіки над їхніми дітьми. Під час свого розлучення вони домовилися про спільну опіку над нащадками.
Причинами такого занепокоєння також є те, що на початку березня Каньє Вест випустив пісню, у якій співають його донька Норт та скандально відомий репер і продюсер P.Didi, якого звинувачують у сексуальному насиллі та торгівлі людьми.
Як відомо, у Кім Кардашян та Каньє Веста є ще троє спільних дітей: 7-річна Чикаго, 9-річний син Сейнт та 5-річний Псалм.