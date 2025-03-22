"Тримає адвоката на швидкому наборі": інсайдер розповів, що відбувається між Кардашян і Вестом

Фото з Instagram Кім Кардашян

Американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардашян тримає свого адвоката на "швидкому наборі" через свого колишнього чоловіка, репера Каньє Веста після низки скандалів з ним у соціальних мережах.

Про це пише видання People.

Джерело заявило, що 44-річна Кім стресувала і була приголомшена нещодавніми "вибухами" свого екса, особливо, коли це стосується їхніх дітей.

Реклама:

"Вона терпіти не може, коли він поводиться нераціонально, і просто хоче, аби він міг проводити час з дітьми безпечно", - розповів інсайдер.

Згідно з інформацією, діти сумують за батьком, коли його немає поруч. Особливо хоче побачити Каньє старша донька експодружжя, 11-річна Норт.

"Але коли він дійсно поруч багато часу, це викликає у Кім стрес. Вона вважає смішним, що їй потрібен її адвокат на швидкому наборі", - додало джерело.

Кім занепокоєна тим, як репутація колишнього може вплинути на їхніх дітей Фото Getty Images

Днями Кім дізналася, що Каньє хотів взяти свою доньку на зустріч зі скандальними братами Трістатом та Ендрю Тейтами, яких звинуватили у торгівлі людьми. Тоді вона раптово припинила візит Норт до Каньє.

До того ж, нещодавно з'явилася інформація про те, що теледіва звернулася до суду з проханням екстрено провести слухання щодо опіки над їхніми дітьми. Під час свого розлучення вони домовилися про спільну опіку над нащадками.

Причинами такого занепокоєння також є те, що на початку березня Каньє Вест випустив пісню, у якій співають його донька Норт та скандально відомий репер і продюсер P.Didi, якого звинувачують у сексуальному насиллі та торгівлі людьми.

Як відомо, у Кім Кардашян та Каньє Веста є ще троє спільних дітей: 7-річна Чикаго, 9-річний син Сейнт та 5-річний Псалм.