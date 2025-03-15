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Кардашян у шкірянці і з оголеними сідницями пообіймала робота для модного глянцю. Фото

Юлія Леськова - 15 березня, 10:13
Кім Кардашян позує для фото
Фото з Instagram Кім Кардашян

Американська теледіва та бізнесвумен Кім Кардашян у своєму Instagram похвалилася новою гарячою постапокаліптичною фотосесією з роботом для модного глянцю Perfect.

Кім позувала у топі та легкій спідниці коло Tesla Cybertruck, також "позасмагала" з роботом на шезлонгу у гіпюрових колготках, прикриваючи оголені груди хутром.

А ще Кардашян полежала в обіймах робота у шкірянці та з оголеними сідницями на тлі моря.


Кім Кардашян пофотографувалася з роботом

Кім під час зйомки наробила селфі з роботом

Фото STEVEN KLEIN
Кім Кардашян попозувала коло робота

Романтичне побачення Кім і її залізного "обранця"

Фото STEVEN KLEIN
Кім Кардашян на шезлонгу

Один зі своїх образів Кім доповнила величезним капелюхом з пір'ям та сонцезахисними окулярами

Фото STEVEN KLEIN
Кім Кардашян наробила нових фото


Фото STEVEN KLEIN

На початку березня Кім Кардашян повторила лук Клаудії Шиффер і прийшла на вечір Chanel і Чарльза Фінча у вінтажному міні.

Також теледіва якось показувала архівне фото себе 13-річної у купальнику.

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Кім Кардашян
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