"Кім, що це, в біса, таке?": гігантську Кардашян надули посеред Таймс-сквер

4-го березня на Таймс-сквер у Нью-Йорку з'явилася неочікувана інсталяція: 18-метрова фігура реалітізірки Кім Кардашян у купальнику.

Отетерілі містяни роздивляються гігантські форми красуні. В мережі вже несеться критика, пише Daily Mail.

Фігуру, за основу для створення якої взяли нещодавній фотосет Кім у бікіні її бренду, називають "моторошною", "огидною" та "найгіршою рекламною кампанією евер".

Фігуру зірки вклали посеред Таймс-сквер

"Це більш ніж химерно... Тут діти довкола. Так не годиться... Така нереалістична репрезентація жіночого тіла... Людино у міськраді, яка це схвалила: з вами все добре?.. Це вже занадто... Це порушення громадського простору... Кім, що це, в біса, таке? Ще й невчасно, ну не зараз, дівчино... Люблю Skims, але нащо взагалі виставляти це перед дітьми? Це неправильно", - пишуть люди в Instagram.

Декому здається, що таке в центрі міста, м'яко кажучи, недоречно

Сама 44-річна Кардашян поки обмежилася відео та фото в сторіс.

"OMG... Повірити не можу, що це 60-футова я у Skims Swim посеред Таймс-сквер", - пококетувала бізнесвуман.

Надувна Кім епатувала нью-йоркців

Автори інсталіцяї відтворили ось цей образ реалітідіви

Нагадаємо, Кім Кардашян неодноразово звинувачували в тім, що вона транслює нездоровий меседж про жіноче тіло. Щоправда, нещодавно ексдружина Каньє Веста чесно показала, який моторошний вигляд мала її спина через затугий корсет для появи на модній події.