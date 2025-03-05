"Кім, що це, в біса, таке?": гігантську Кардашян надули посеред Таймс-сквер
4-го березня на Таймс-сквер у Нью-Йорку з'явилася неочікувана інсталяція: 18-метрова фігура реалітізірки Кім Кардашян у купальнику.
Отетерілі містяни роздивляються гігантські форми красуні. В мережі вже несеться критика, пише Daily Mail.
Фігуру, за основу для створення якої взяли нещодавній фотосет Кім у бікіні її бренду, називають "моторошною", "огидною" та "найгіршою рекламною кампанією евер".
"Це більш ніж химерно... Тут діти довкола. Так не годиться... Така нереалістична репрезентація жіночого тіла... Людино у міськраді, яка це схвалила: з вами все добре?.. Це вже занадто... Це порушення громадського простору... Кім, що це, в біса, таке? Ще й невчасно, ну не зараз, дівчино... Люблю Skims, але нащо взагалі виставляти це перед дітьми? Це неправильно", - пишуть люди в Instagram.
Сама 44-річна Кардашян поки обмежилася відео та фото в сторіс.
"OMG... Повірити не можу, що це 60-футова я у Skims Swim посеред Таймс-сквер", - пококетувала бізнесвуман.
Нагадаємо, Кім Кардашян неодноразово звинувачували в тім, що вона транслює нездоровий меседж про жіноче тіло. Щоправда, нещодавно ексдружина Каньє Веста чесно показала, який моторошний вигляд мала її спина через затугий корсет для появи на модній події.
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