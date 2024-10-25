Олівія Манн у зйомці топлес для бренду Кардашян оголила шрами після подвійної мастектомії. Фото

Олівія Манн вперше показала шрами на грудях Фото SKIMS

Американська актриса Олівія Манн знялася для кампейну бренду Кім Кардашян Skims. На фото, для яких 44-річна зірка позує топлес, видно шрам, що залишився на її тілі після подвійної мастектомії.

Як відомо, Манн бореться із раком грудей і вже пережила кілька операцій. Тож оголити свої шрами стало для неї місією з заохочення інших жінок не зволікати із перевіркою.

Про це пише CNN з посиланням на пресреліз бренду.

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На фотографіях, зроблених художницею Ванессою Бікрофт, Манн демонструє білизну та коректори, зокрема бюстгальтер з ілюзією сосків.

Цей кампейн створений в останній тиждень Місяця боротьби з раком молочної залози. Акторка в такий спосіб виступила за те, щоб люди дізнавалися свій показник ризику захворіти на рак грудей, що допомогло їй самій поставити діагноз на початку минулого року.

Модель разом із брендом взяли участь у важливій кампанії в рамках боротьби з раком молочної залози

"Я дуже пишаюся тим, що ділюся своєю подорожжю з раком молочної залози в останній кампанії бюстгальтерів SKIMS. Ця справа є глибоко особистою для мене, і я сподіваюся продовжувати надихати жінок надавати пріоритет своєму здоров’ю та раннім обстеженням", - зазначила Манн у своєму Instagram.

"Посеред цієї зйомки я вирішила, що більше не хочу почуватися невпевнено через мої шрами після мастектомії. Кожен слід, який життя залишило на моєму тілі, є доказом того, як важко я боролася. Я сподіваюся, що інші жінки, які соромилися своїх шрамів, побачать ці фотографії та відчують всю любов, яку я посилаю", - додала Манн.

Так виглядає тіло моделі після подвійної мастектомії

Минулого місяця актриса ділилася у соцмережах хронологією своєї боротьби з раком молочної залози, яка складалася з численних мамографій, УЗД та генетичних тестів у 2022 році та на початку 2023-го. Усі ці дослідження виявилися негативними. Але в березні лікар перевірив її за допомогою калькулятора оцінки ризику Тайрера-Кьюзіка і виявив, що він становить 37,3%, що більш ніж утричі перевищує ризик для загального населення.

Це змусило її провести додаткові тести, включаючи МРТ і біопсію. У квітні 2024 року їй поставили діагноз двосторонній рак молочної залози, і відтоді вона пройшла подвійну мастектомію та реконструкцію грудей разом з іншими методами лікування.

Бюстгальтер з імітацією сосків розроблений спеціально для жінок, які перенесли операцію з видалення раку грудей

У вересні цього року у Манн та її чоловіка з'явилася дочка. Її виносила та народила сурогатна мати. Також у подружжя є син, якому в листопаді буде 3 роки.

Нагадаємо, рік тому про боротьбу з раком і подвійну мастектомію розповіла супермодель Лінда Євангеліста.

Також багато років тому актриса Анджеліна Джолі видалила яєчники та зробила подвійну мастектомію через те, що її мати померлі від раку грудей, і вона боїться успадкувати цю хворобу.