Шампанське, банан і не лише: Клопотенко назвав 5 цікавих варіантів, з чим можна поєднати спаржу

Поки в Україні триває сезон спаржі, зірковий шефкухар Євген Клопотенко підготував для своїх підписників декілька незвичних варіантів, з чим її можна поєднати.

Він зняв про це відео і, куштуючи результат, чесно повідомив, які комбінації йому дуже сподобалися, а яка - "просто норм".

"Спаржосезон не буде довго стукати у холодильник. Прийшла, побула - і пішла до наступного року", - попередив зірка.

Почав Євген із підготовки спаржі: треба відрізати тверду частину стебла і зачистити його від шкірки. Після цього - відварити в підсоленому окропі впродовж 1 хвилини. Далі - обсмажити на вершковому маслі, додавши трохи води, лимонного соку і перцю чилі.

Клопотенко показав, як цікаво приготувати спаржу

"Прокачаємо нашу спаржу!", - оголосив Клопотенко.

"Поєднання номер 1: додаємо трішки шампанського. Оця приємна кислинка!", - поділився він.

Євген налив трохи шампанського просто в сковорідку, же обсмажувалася спаржа. А вже потім, переклавши її на тарілку, полив зверху соусом, що утворився на сковорідці

"Поєднання номер 2: Спаржа та імбир. О, вау! Це наче щось азійське одразу", - зазначив він.

Спаржа + тертий імбир = "щось азійське"

Поєднанням номер три стали спаржа та банан.

Євген накришив банан дрібними кубиками

"Банан - це наче два світи поєднуються в один", - сказав Євген.

"Просто норм", - такий вердикт отримало від Клопотенка четверте поєднання: спаржа з апельсиновим соком і цедрою.

Клопотенко полив обсмажену спаржу соком і потер згори трохи цедри

"Поєднання номер 5: спаржа та м'ята. Це якщо ви любите, щоби було нормально, але смачно, то оце вам", - описав він.

Цей варіант теж не викликав у зірки великого захвату, але їсти можна

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко ділився рецептом закуски з тюльпанів, а ще показував, із чим можна цікаво поєднати картоплю.