Шампанське, банан і не лише: Клопотенко назвав 5 цікавих варіантів, з чим можна поєднати спаржу
Поки в Україні триває сезон спаржі, зірковий шефкухар Євген Клопотенко підготував для своїх підписників декілька незвичних варіантів, з чим її можна поєднати.
Він зняв про це відео і, куштуючи результат, чесно повідомив, які комбінації йому дуже сподобалися, а яка - "просто норм".
"Спаржосезон не буде довго стукати у холодильник. Прийшла, побула - і пішла до наступного року", - попередив зірка.
Почав Євген із підготовки спаржі: треба відрізати тверду частину стебла і зачистити його від шкірки. Після цього - відварити в підсоленому окропі впродовж 1 хвилини. Далі - обсмажити на вершковому маслі, додавши трохи води, лимонного соку і перцю чилі.
"Прокачаємо нашу спаржу!", - оголосив Клопотенко.
"Поєднання номер 1: додаємо трішки шампанського. Оця приємна кислинка!", - поділився він.
"Поєднання номер 2: Спаржа та імбир. О, вау! Це наче щось азійське одразу", - зазначив він.
Поєднанням номер три стали спаржа та банан.
"Банан - це наче два світи поєднуються в один", - сказав Євген.
"Просто норм", - такий вердикт отримало від Клопотенка четверте поєднання: спаржа з апельсиновим соком і цедрою.
"Поєднання номер 5: спаржа та м'ята. Це якщо ви любите, щоби було нормально, але смачно, то оце вам", - описав він.
Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко ділився рецептом закуски з тюльпанів, а ще показував, із чим можна цікаво поєднати картоплю.
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