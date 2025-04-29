Клум із 20-річною дочкою в контрастному спідньому оголилися для реклами спіднього. Фото
Донька німецької моделі Гайді Клум, 20-річна манекенниця Лені Олумі ефектно попозувала для бренду спідньої білизни.
У своєму Instagram вона показалась у чорних трусиках і бюстгальтері в тон, демонструючи плаский живіт і стрункі ноги.
На іншому фото до моделі приєдналась її зіркова мама. 51-річна Гайді позувала у спідньому кремового кольору з мереживними вставками.
Як відомо, Лені Олумі, батьком якої є бізнесмен Флавіо Бріаторе, активно розвиває свою модельну кар'єру і позує для відомих брендів. Вона також любить демонструвати свій пишний бюст у бікіні.
До речі, від британського співака Сіла Гайді має трьох дітей: 15-річну Лу, 18-річного Йогана і 19-річного Генрі Самюеля, який нещодавно дебютував на подіумі та знявся для глянцевого журналу.