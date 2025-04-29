Клум із 20-річною дочкою в контрастному спідньому оголилися для реклами спіднього. Фото

Карина Тімкова - 29 квітня, 12:45

Донька німецької моделі Гайді Клум, 20-річна манекенниця Лені Олумі ефектно попозувала для бренду спідньої білизни.

У своєму Instagram вона показалась у чорних трусиках і бюстгальтері в тон, демонструючи плаский живіт і стрункі ноги.

На іншому фото до моделі приєдналась її зіркова мама. 51-річна Гайді позувала у спідньому кремового кольору з мереживними вставками.

Дочка Гайді Клум похизувалася струнким тілом у спідньому

Лені Олумі посвітила тілом для рекламного кампейну

Фото Instagram

Гайді Клум з дочкою попозували у трусах і бра для бренду

Мама і дочка частенько позують разом у білизні

Гайді Клум з дочкою показалась у білизні
Також вони попозували у халатиках в тон

Як відомо, Лені Олумі, батьком якої є бізнесмен Флавіо Бріаторе, активно розвиває свою модельну кар'єру і позує для відомих брендів. Вона також любить демонструвати свій пишний бюст у бікіні.

До речі, від британського співака Сіла Гайді має трьох дітей: 15-річну Лу, 18-річного Йогана і 19-річного Генрі Самюеля, який нещодавно дебютував на подіумі та знявся для глянцевого журналу.

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