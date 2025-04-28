Княгиня Монако у шкірянці, скінні та кедах повболівала за чоловіка на благодійній велогонці. Фото
Князь Монако Альбер ІІ разом зі своєю дружиною, княгинею Шарлін відвідали 11-ту благодійну велогонку COCC Ride, організовану Велосипедним клубом Champagne & Oyster Cycling Club Монако.
Понад сто учасників подолали відстань між Сен-Тропе та Монако, а сам князь на велосипеді супроводжував їх протягом кількох кілометрів.
Для появи на публіці Шарлін обрала стильний і простий кежуал - чорні скінні, які знову в тренді, кеди Adidas та коротку шкіряну куртку з косою блискавкою.
Фото з заходу були оприлюднені в офіційному Instagram князів Монако.
Нагадаємо, у березні на Бал троянд Шарлін вигуляла вишукану сукню відомого бренду, а перед цим вона показалася у маскулінному образі на івенті в Парижі.
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