Ніхто не чекав, а вони повернулися: з чим носити знову трендові скінні

Скінні довгий час вважалися несмаком і антитрендом. Проте мода циклічна, тож дизайнери і інфлюенсерки забули про свої "нападки" на цей елемент одягу і завзято пропонують його носити у 2025 році.

Впевнені, багато хто має змішані почуття з приводу цього і не зовсім розуміють, як інтегрувати скінні у свій гардероб так, щоб це не було болісно? ТаблоID вирішив у цьому розібратися.

Джегінси в офіс

Хто пам'ятає так звані джегінси, котрі панували в моді з 2009 по 2012 рік? Гібрид джинсів і легінсів отримує нове життя завдяки брендам. Дизайнери демонструють завужені варіанти штанів з сорочками, блейзерами та іншим традиційним діловим одягом.

Ніхто не очікував повернення джегінсів у моду Фото з сайту H&M

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Бохо скінні

Завужені штани в стилі бохо з'явилися в колекціях весна-літо 2025 року. Ширінки на шнурівці, силует по фігурі – грайливий, натхненний вінтажним трендом варіант. Ідеально поєднуються з тунікам або коротенькими кардиганами, а також ковбойськими чоботами.

Бохо ще не скоро нас залишить Фото з сайту Isabel Marant

Легінси з лоферами

Лаковані лофери на пласкій підошві - один з головних трендів взуття 2025. Тож чому б не поєднати їх з легінсами? А ще не забудьте про білі шкарпетки для більш актуального образу. Інфлюенсерки також пропонують вдягнути пов'язку на голову для додаткового шику.

Легінси з лоферами - шик Фото з Instagram

Легінси з уггами зараз теж дуже популярні. Якщо вдягнути їх із блейзером, як зробила Христина Горняк, то вийде стильний кежуал для прогулянки містом Фото з Instagram

Скінні з розрізом

Чорні завужені штани з розрізом - ключовий елемент багатьох показів сезону весна-літо 2025. Найкраще вони виглядають з гострими підборами або босоніжками.

Склалася думка, що якщо ви одягаєте щось завужене - треба врівноважити лук чимось просторим. Проте інфлюенсерки пропонуються зробити інакше.

Силует по фігурі - це дуже модно зараз Фото з Instagram

Скінні джинси

Скінні джинси довго "ображали", називали несмаком і пропонували забути назавжди. Сьогодні все змінилося.

Пишнотілі красуні на кшталт Джорджини Родрігес теж не проти знову полюбити скінні джинси

Інфлюенсерки пропонують чимало варіантів. Як от з класичним гольфом, котрий здатен додати елегантний паризький шарм будь-якому образу. Цей топ розбавить скінні джинси і зробить лук більш класичним. А туфлі kitten heels освіжать образ.

Джинси скінні колись дуже міцно трималися в трендах і повернулися знову Фото з Instagram

Так і не назвеш скінні джинси несмаком Фото з Instagram

Спортивний шик

Ретро-кросівки - улюблений тренд вже кілька років поспіль. Проте важко не погодитися з думкою, що ми їм перенасичені. Для того, щоб масивні кросівки почали здаватися свіжішими, а скінні - трендовими, все це можна поєднати і отримати шикарний образ.

Правильно кажуть, що не треба викидати одяг, котрий вважається застарілим. Зі всього можна створити актуальний лук Фото з Instagram

А можна за прикладом Белли Хадід спортивний одяг розбавити чоботами Фото Getty Images

Біла сорочка вирішує

Біла сорочка - найнеобхідніша базова річ у гардеробі. А якщо її поєднати з вузькими штанами - бездоганний класичний образ гарантовано.

Якщо ви хочете створити сучасний лук, то виберіть сорочку оверсайз і недбало заправте з одного боку. Доповніть образ витонченими туфлями на підборах і накиньте на плечі м'який кардиган, щоб додати вишуканості.

Біла сорочка рятує будь-що Фото з сайту H&M

Нагадаємо, ТаблоID нещодавно розбирався, які модні тренди ми будемо носити цієї весни. Спойлер: пачки більше не тільки для балерин, а будуарний стиль набирає обертів.