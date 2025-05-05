Білий верх і строкатий низ: княгиня Шарлін вигуляла яскраві барви на автоперегонах у Монако
З кожною появою на публіці дружина князя Монако Альбера ІІ, княгиня Шарлін демонструє свій смак та вміння обирати одяг відповідно до події.
4-го травня Її Високість відвідала 9-й Монако Е-Прі - історичний захід, під час якого були проведені одразу два етапи чемпіонату світу ABB FIA Formula E протягом одного вікенду з нагоди 10-ї річниці змагань на легендарній трасі Монако.
Для урочистого спортивного івенту вона обрала лаконічний, але яскравий і фактурний образ: атласну спідницю А-силуету у рожевих, помаранчевих та жовтих смужках і заправлену в неї білу сорочку з V-образним вирізом.
Свій лук Шарлін доповнила туфлями в тон спідниці, сережками з перлин та рожевою помадою.
Нагадаємо, нещодавно Шарлін відвідувала благодійну велогонку, і тоді на ній був не такий ошатний та елегантний лук. А ще в березні княгиня здивувала маскулінним образом на івенті зі своїм чоловіком.
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Княгиня Шарлін у стильному ч/б луці відвідала івент на честь покровительки Монако. Фото
10-річні князівна й князенко Монако в стильних луках засвітилися з батьками у французькому вояжі. Фото