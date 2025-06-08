Княгиня Шарлін у пастельному Dior похвалилася своїм садом дружині Макрона у Louis Vuitton. Фото
Князь Монако Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін прийняли у своєму палаці шанованих гостей - президента Франції Еммануеля Макрона та його дружину Бріджит Макрон.
З нагоди історичного візиту (річ у тім, що з 1984 року це перший візит президента Франції до Монако) княгиня Шарлін одягнулася у Dior. Костюм складався з жакета м'ятного кольору та білих штанів.
Свою 10-річну донечку Габріелу княгиня одягнула у біле плаття А-силуету, а 10-річного сина Жака - у класичний костюм з краваткою.
А от Бріджит була у своєму улюбленому бренді - Louis Vuitton. Перша леді вигуляла світлий штанний костюм.
Проте на звану вечерю і Шарлін, і Бріджин одягнули розкішні вечірні сукні. Шарлін сяяла у червоній сукні з ярусами, свій образ вона доповнила коштовностями.
Бріджит своєю чергою одягнула елегантне біле плаття з кутюрної колекції Dior.
Як відомо, нещодавно Бріджит Макрон приймала у Єлисейському палаці Венсана Касселя та Карлу Бруні. Тоді вона вигуляла розкішну сукню зі срібною вишивкою.
А от Шарлін нещодавно у заквітчаному платті позувала коло власного портрета.
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