Княгиня Шарлін у пастельному Dior похвалилася своїм садом дружині Макрона у Louis Vuitton. Фото

Юлія Леськова - 8 червня, 12:26
Княгиня Шарлін та Бріджит Макрон позують для фото
Фото Michaël Alesi

Князь Монако Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін прийняли у своєму палаці шанованих гостей - президента Франції Еммануеля Макрона та його дружину Бріджит Макрон.

З нагоди історичного візиту (річ у тім, що з 1984 року це перший візит президента Франції до Монако) княгиня Шарлін одягнулася у Dior. Костюм складався з жакета м'ятного кольору та білих штанів.

Свою 10-річну донечку Габріелу княгиня одягнула у біле плаття А-силуету, а 10-річного сина Жака - у класичний костюм з краваткою.


А от Бріджит була у своєму улюбленому бренді - Louis Vuitton. Перша леді вигуляла світлий штанний костюм. 

Бріджит Макрон та княгиня Шарлін у Монако

Бріджит та Шарлін влаштували прогулянку у саду

Фото Michaël Alesi
Бріджит Макрон та княгиня Шарлін провели час разом

До прогулянки княгині та першої леді Франції доєдналися 10-річні князенки

Фото Michaël Alesi

Проте на звану вечерю і Шарлін, і Бріджин одягнули розкішні вечірні сукні. Шарлін сяяла у червоній сукні з ярусами, свій образ вона доповнила коштовностями.

Бріджит своєю чергою одягнула елегантне біле плаття з кутюрної колекції Dior. 

Як відомо, нещодавно Бріджит Макрон приймала у Єлисейському палаці Венсана Касселя та Карлу Бруні. Тоді вона вигуляла розкішну сукню зі срібною вишивкою. 

А от Шарлін нещодавно у заквітчаному платті позувала коло власного портрета. 

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