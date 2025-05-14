Від професійної плавчині до княгині Монако: як змінювався стиль княгині Шарлін. ФОТО

Коли Шарлін Віттсток вийшла заміж за князя Монако Альбера у 2011 році, її життя змінилося. Колись відома олімпійська плавчиня, вона була представлена світові в іншому амплуа - як княгиня Монако.
Одруження з князем внесло певні корективи у спосіб життя Шарлін, в тому числі в те, як виглядати на публіці.
Від часів кар'єри олімпійської спортсменки і до сьогодні, ТаблоID розповість і покаже як змінювалася дружина князя Монако Шарлін.
Спортсменка
Шарлін Лінетт Віттсток народилася 25 січня 1978 року в Булавайо, Зімбабве. У віці 12 років вона переїхала до Південної Африки з батьками та молодшими братами.
Там вона почала будувати кар'єру плавчині, здобувши кілька нагород на чемпіонаті Південної Африки 1997 року, в тому числі як найкраща плавчиня.
У 2000 році Шарлін представляла Південну Африку на Олімпійських іграх у Сіднеї. Так склалася доля, що її майбутній чоловік Альбер був там як глядач. Проте зустрінуться вони віч-на-віч не тоді, а через роки.
За рік вона підтримала своє спортивне почуття стилю на обкладинці південноафриканського Sports Illustrated.
Для фотосесії Шарлін одягла спортивну червону майку, білі джинси-кльош і капелюх. Відповідно до невимушеної, морської естетики зйомки, вона позувала босоніж.
У тому ж номері журнала зірка спорту Шарлін предстала у стильному образі, який буквально кричить про початок бурхливих нульових.
Початок стосунків із князем Монако
Після Олімпійських ігор Шарлін і князь Монако Альбер ІІ зустрілися лише через п'ять років, у грудні 2005 року. А вперше разом на публіці майбутнє подружжя зʼявилося у 2006-му, на вечірці з нагоди проведення "Формули 1" в Монако. Для великого вечора Шарлін вдягла чорну сукню до підлоги.
Для своєї першої появи на щорічному благодійному івенті "Бал Червоного Хреста Монако" Шарлін одягла блискучу, напівпрозору бальну сукню з декольте, яку вона позичила у подруги.
Цікаво, що Шарлін не була в захваті від свого вибору і пізніше сказала, "що була схожа на різдвяну ялинку".
"Я звикла жити в купальнику і не мала жодного уявлення про моду. У день балу я цілий день грала у волейбол на пляжі і не думала про підготовку до пізнього вечора", - додала княгиня.
Згодом Шарлін була вимушена навчитися відповідати канонам княжої родини.
Проте її перчинка і характер нікуди не ділися. На Балу Троянд у 2009 році Шарлін роздала рок-н-ролу, коли зʼявилася із сміливою зачіскою і чорній сукні, прикрашеній коштовностями.
Весілля
Альбер і Шарлін оголосили про свої заручини в червні 2010 року. Для офіційних фотографій, на яких вони ділилася цією великою новиною, княгиня вдягла барвисту сукню до підлоги.
Сукня зеленого кольору з декольте була розроблена дизайнером Akris.
На офіційних портретах також можна було побачити її блискучу обручку з діамантом грушоподібного ограновування вагою три карати, оточену меншими круглими діамантами.
Перед весіллям у 2011 році, Шарлін знялася для Vogue. Наречена князя Монако постала у своїй другій шкірі - купальнику, а також пишному весільному вбранні.
2 липня 2011 року відбулося грандіозне весілля князя Монако Альбера і княгині Шарлін. Спортсменка засяяла на церемонії у сукні від Giorgio Armani, на виготовлення якої пішло 2 500 годин. Вона була пошита з шовку Duchesse і шовкової органзи, вкрита 40 000 кристалами Swarovski, 30 000 золотими каменями і 20 000 перламутровими краплями. Завершувала образ складна фата з шовкового тюлю, на вишивку якої пішло близько 100 годин.
Княгиня Монако
Наслідуючи образ своєї покійної свекрухи Грейс Келлі, Шарлін прибула на церемонію вручення нагород Принцеси Грейс 2013 у дивовижній сукні від Ralph Lauren.
У 2014 році князь Альбер і княгиня Шарлін стали батьками. У подружжя народилися близнюки Габріелла і Жак.
Вишукана Шарлін прийшла на "Бал Червоного Хреста Монако" у 2017 році в сріблястому комбінезоні без рукавів. Фірмова зачіска і неперевершений стиль закріпили за нею статус однієї з наймодніших жінок планети.
З 2020-го і дотепер
У 2020 році княгиня Монако здивувала новою стрижкою і викликала палкі обговорення. Шарлін поголила пів голови як панкзірка і вдягнула екстравагантний бомбер з африканським принтом.
"Ця стрижка була моїм рішенням. Здається, що вона викликала всілякі коментарі. Але виявляється, що я давно цього хотіла. Стиль мені подобається. Ось і все", - наголосила княгиня.
За рік княгиня зникла з радарів у довго не зʼявлялася на публіці. Пізніше виявилося, що вона ледь не померла через інфекцію, котра вразила її вуха, ніс та горло. Тоді Шарлін перенесла кілька операцій і втратила вагу через те, що не могла їсти тверду їжу.
Вже у 2022 році княгиня Шарлін знову зʼявилася на публіці у елегантному брючному костюмі і помітно здоровіша.
У 2024 році дружина князя Монако продовжила сяяти на хідниках і підтверджувати статус найстильнішої.
А також незмінно демонструвати свою перчинку кежуальними луками.
Нагадаємо, стосунки князя і княгині Монако частенько обговорюють, причому від їх початку. Подейкують, що подружжя - протокольна пара, котра не живе разом і лише видає красиву картинку. До того ж князь Монако має цікаві витрати, зокрема на екскоханок і позашлюбних дітей.
Княгиня Шарлін у стильному ч/б луці відвідала івент на честь покровительки Монако. Фото
Княгиня Шарлін у маскулінному ч/б приєдналася до ошатного князя Альбера ІІ на івенті в Парижі. Фото
Мереживо від Dolce&Gabbana та смарагди: княгиня Шарлін підкорила вишуканим образом на Балу троянд
Білий верх і строкатий низ: княгиня Шарлін вигуляла яскраві барви на автоперегонах у Монако