Від професійної плавчині до княгині Монако: як змінювався стиль княгині Шарлін. ФОТО

Коли Шарлін Віттсток вийшла заміж за князя Монако Альбера у 2011 році, її життя змінилося. Колись відома олімпійська плавчиня, вона була представлена світові в іншому амплуа - як княгиня Монако.

Одруження з князем внесло певні корективи у спосіб життя Шарлін, в тому числі в те, як виглядати на публіці.

Від часів кар'єри олімпійської спортсменки і до сьогодні, ТаблоID розповість і покаже як змінювалася дружина князя Монако Шарлін.

Спортсменка

Шарлін Лінетт Віттсток народилася 25 січня 1978 року в Булавайо, Зімбабве. У віці 12 років вона переїхала до Південної Африки з батьками та молодшими братами.

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Там вона почала будувати кар'єру плавчині, здобувши кілька нагород на чемпіонаті Південної Африки 1997 року, в тому числі як найкраща плавчиня.

Майбутня княгиня Шарлін, як і більшість спортсменів, полюбляла переважно спортивний одяг Фото Getty Images

У 2000 році Шарлін представляла Південну Африку на Олімпійських іграх у Сіднеї. Так склалася доля, що її майбутній чоловік Альбер був там як глядач. Проте зустрінуться вони віч-на-віч не тоді, а через роки.

Майбутня княгиня Шарлін у 2000 році Фото Getty Images

За рік вона підтримала своє спортивне почуття стилю на обкладинці південноафриканського Sports Illustrated.

Для фотосесії Шарлін одягла спортивну червону майку, білі джинси-кльош і капелюх. Відповідно до невимушеної, морської естетики зйомки, вона позувала босоніж.





Зірка попозувала в образі натхненним морем Фото Getty Images

У тому ж номері журнала зірка спорту Шарлін предстала у стильному образі, який буквально кричить про початок бурхливих нульових.

Шарлін на порозі бурхливих нульових і нового етапу у житті Фото Getty Images

Початок стосунків із князем Монако

Після Олімпійських ігор Шарлін і князь Монако Альбер ІІ зустрілися лише через п'ять років, у грудні 2005 року. А вперше разом на публіці майбутнє подружжя зʼявилося у 2006-му, на вечірці з нагоди проведення "Формули 1" в Монако. Для великого вечора Шарлін вдягла чорну сукню до підлоги.

Елегантний вечірній образ був зовсім не схожий на попередні ансамблі Шарлін. Сукня мала розріз довжиною до коліна з мереживними деталями. Свій лук вона доповнила срібними сережками-краплями та клатчем у тон. Фото з сайту purepeople/BestImage

Для своєї першої появи на щорічному благодійному івенті "Бал Червоного Хреста Монако" Шарлін одягла блискучу, напівпрозору бальну сукню з декольте, яку вона позичила у подруги.

Шарлін ефектно зʼявилася у сукні подруги Фото Getty Images

Цікаво, що Шарлін не була в захваті від свого вибору і пізніше сказала, "що була схожа на різдвяну ялинку".

"Я звикла жити в купальнику і не мала жодного уявлення про моду. У день балу я цілий день грала у волейбол на пляжі і не думала про підготовку до пізнього вечора", - додала княгиня.

Згодом Шарлін була вимушена навчитися відповідати канонам княжої родини.

Наряди Шарлін стають більш елегантними Фото Getty Images

Проте її перчинка і характер нікуди не ділися. На Балу Троянд у 2009 році Шарлін роздала рок-н-ролу, коли зʼявилася із сміливою зачіскою і чорній сукні, прикрашеній коштовностями.





Шарлін має свій характер Фото Getty Images

Весілля

Альбер і Шарлін оголосили про свої заручини в червні 2010 року. Для офіційних фотографій, на яких вони ділилася цією великою новиною, княгиня вдягла барвисту сукню до підлоги.

Сукня зеленого кольору з декольте була розроблена дизайнером Akris.

На офіційних портретах також можна було побачити її блискучу обручку з діамантом грушоподібного ограновування вагою три карати, оточену меншими круглими діамантами.

Перед весіллям у 2011 році, Шарлін знялася для Vogue. Наречена князя Монако постала у своїй другій шкірі - купальнику, а також пишному весільному вбранні.

Шарлін показалася у шикарній формі Фото Patrick Demarchelier

Проте це була сукня для фото Фото Patrick Demarchelier

2 липня 2011 року відбулося грандіозне весілля князя Монако Альбера і княгині Шарлін. Спортсменка засяяла на церемонії у сукні від Giorgio Armani, на виготовлення якої пішло 2 500 годин. Вона була пошита з шовку Duchesse і шовкової органзи, вкрита 40 000 кристалами Swarovski, 30 000 золотими каменями і 20 000 перламутровими краплями. Завершувала образ складна фата з шовкового тюлю, на вишивку якої пішло близько 100 годин.

Шарлін сяяла на весіллі Фото Getty Images

Княгиня Монако

Наслідуючи образ своєї покійної свекрухи Грейс Келлі, Шарлін прибула на церемонію вручення нагород Принцеси Грейс 2013 у дивовижній сукні від Ralph Lauren.

Сукня без рукавів від Ralph Lauren мала оборчатий комірець на шиї і невеликий шлейф. Княгиня поєднала наряд з простим золотим браслетом. Фото Getty Images

У 2014 році князь Альбер і княгиня Шарлін стали батьками. У подружжя народилися близнюки Габріелла і Жак.





Вишукана Шарлін прийшла на "Бал Червоного Хреста Монако" у 2017 році в сріблястому комбінезоні без рукавів. Фірмова зачіска і неперевершений стиль закріпили за нею статус однієї з наймодніших жінок планети.





Мерехтливий брючний костюм Шарлін без рукавів розроблений Versace, мав напівпрозорі штани в стилі палаццо.

Фото Getty Images

З 2020-го і дотепер

У 2020 році княгиня Монако здивувала новою стрижкою і викликала палкі обговорення. Шарлін поголила пів голови як панкзірка і вдягнула екстравагантний бомбер з африканським принтом.

"Ця стрижка була моїм рішенням. Здається, що вона викликала всілякі коментарі. Але виявляється, що я давно цього хотіла. Стиль мені подобається. Ось і все", - наголосила княгиня.

За рік княгиня зникла з радарів у довго не зʼявлялася на публіці. Пізніше виявилося, що вона ледь не померла через інфекцію, котра вразила її вуха, ніс та горло. Тоді Шарлін перенесла кілька операцій і втратила вагу через те, що не могла їсти тверду їжу.

Інфекція ледь не вбила Шарлін Фото з Instagram

Вже у 2022 році княгиня Шарлін знову зʼявилася на публіці у елегантному брючному костюмі і помітно здоровіша.

Княгиня одужала і почала зʼявлятися на публіці Фото Getty Images

У 2024 році дружина князя Монако продовжила сяяти на хідниках і підтверджувати статус найстильнішої.

Князь і княгиня Монако на благодійному івенті "Бал Червоного Хреста Монако". Шарлін у сукні Louis Vuitton із золотим паском-ланцюгом з камінням та прикрасами від Graff Фото Getty Images

А також незмінно демонструвати свою перчинку кежуальними луками.

Просто княгиня Монако у шкірянці і кедах Фото Getty Images

Нагадаємо, стосунки князя і княгині Монако частенько обговорюють, причому від їх початку. Подейкують, що подружжя - протокольна пара, котра не живе разом і лише видає красиву картинку. До того ж князь Монако має цікаві витрати, зокрема на екскоханок і позашлюбних дітей.