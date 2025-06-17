Княгиня Шарлін у вишуканій сукні кольору мушлі зустрілася на ланчі з Робін Райт. Фото

Марія Ткаченко - 17 червня, 10:30
Княгиня Монако
Фото Getty Images

16-го червня княгиня Монако Шарлін відвідала ланч, влаштований організацією Women with Purpose, яка об'єднує впливових жінок у прагненні до більшої справедливості, рівності та інклюзивності світу.

Іще однією почесною гостею заходу стала американська актриса Робін Райт. Фото опублікували в офіційному Instagram палацу.

Робін Райт і княгиня Монако Шарлін

Робін Райт приїхала на 64-ий Телевізійний фестиваль у Монте-Карло

Фото Eric Mathon

Вибір луку 47-річної Шарлін став не випадковим. Її Світлість вбралася в сукню сорочкового крою кольору морської мушлі з паском від швейцарського модного дому Akris, засновника організації. Коштує така 2590 євро.

Нагадаємо, нещодавно княгиня вигуляла плаття у квіточки від одного з найулюбленіших брендів принцеси Вельської Кейт Міддлтон. Як відомо, донька Шарлін та князя Монако Альбера, 10-річна Габріела активно бере модний приклад зі своєї мами. ТаблоID розказувався, як упродовж років змінювався стиль княгині. 

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