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Дружина Мессі попозувала в купальнику з чоловіком та трьома синами біля басейну. Фото

Карина Тімкова - 24 березня, 15:00

Дружина аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, Антонелла Рокуццо поділилася теплим відпочинком з дітьми та чоловіком.

У своєму Instagram вона опублікувала фотографії усієї сім'ї, яка зібралася поплавати у басейні.

У кадрі батьки позують зі своїми синами: 12-річним Тіаго, 9-річним Матео і 7-річним Чіро.

Ліонель Мессі попозував з синами і дружиною на відпочинку

37-річний футболіст обійняв старших синів

Фото Instagram

37-річна Антонелла також похвалилася струною фігурою у синьому бікіні. Вона ефектно позувала, стоячи у воді.

Дружина Мессі показала фігуру в купальнику

Обраниця Мессі засвітила довгі ніжки та плаский живіт

Фото Instagram
Ліонель Мессі обійняв синів для спільного фото

Рокуццо також захотіла особисто сфотографувати своїх хлопців

Дружина Мессі похизувалася струною фігуркою в бікіні

Дружина спортсмена помочила ніжки у басейні

Дружина Мессі сфотографувалася з сином

Багатодітна мама заселфилася зі своїм первістком — Тіаго

Нагадаємо, парочка одружилась у 2017 році, хоча Ліонель і Антонелла знайомі ще з дитинства. Футболіст навіть має інтимне тату на честь коханої.

Якось Рокуццо разом із дітьми підтримала чоловіка під час отримання нагороди, а нещодавно молодший син подружжя святкував день народження. Йому влаштували веселу вечірку.

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