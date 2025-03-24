Дружина Мессі попозувала в купальнику з чоловіком та трьома синами біля басейну. Фото

Дружина аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, Антонелла Рокуццо поділилася теплим відпочинком з дітьми та чоловіком.

У своєму Instagram вона опублікувала фотографії усієї сім'ї, яка зібралася поплавати у басейні.

У кадрі батьки позують зі своїми синами: 12-річним Тіаго, 9-річним Матео і 7-річним Чіро.

37-річний футболіст обійняв старших синів Фото Instagram

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37-річна Антонелла також похвалилася струною фігурою у синьому бікіні. Вона ефектно позувала, стоячи у воді.

Обраниця Мессі засвітила довгі ніжки та плаский живіт Фото Instagram

Рокуццо також захотіла особисто сфотографувати своїх хлопців

Дружина спортсмена помочила ніжки у басейні

Багатодітна мама заселфилася зі своїм первістком — Тіаго

Нагадаємо, парочка одружилась у 2017 році, хоча Ліонель і Антонелла знайомі ще з дитинства. Футболіст навіть має інтимне тату на честь коханої.

Якось Рокуццо разом із дітьми підтримала чоловіка під час отримання нагороди, а нещодавно молодший син подружжя святкував день народження. Йому влаштували веселу вечірку.