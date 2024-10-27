"Кохання трапляється": дама серця Кулеби замилувала романтичним фото з ним та поміркувала про щастя, яке любить тишу

Юлія Леськова 27 жовтня, 10:49
Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба роблять селфі
Фото з Instagram Світлани Павелецької

Кохана ексочільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, видавчиня та піарниця Світлана Павелецька замилувала новим фото з ним та поміркувала про стереотип, що "щастя любить тишу".

Своїми думками вона поділилася в Instagram.

"Багато хто каже - щастя любить тишу. Можливо. Але в кожного щастя своє. Моєму байдуже щодо рівня гучності", - написала вона.


Світлана також звернулася до підписників та попросила їх про дві речі.

"Перше, насолоджуйтесь життям. Щоб не відбувалось - шахеди, обстріли, проблеми. Треба насолоджуватись. Ворог хоче забрати в нас жагу до життя. І ми йому цього ніколи не віддамо", - додала Павелецька.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька попозували для фото

Здається, закохані влаштували собі романтичну вечерю з видом на нічне місто

"Друге, кохання трапляється. Коли це стається, ти просто знаєш. І хто би що не казав, щоб хто не думав, ви маєте просто тримати один одного та не відпускати. Чомусь у щасті соромно зізнаватись, всі бояться "наврочать". Але ні. Можна бути щасливими та коханими. Цього не можна соромитись. Кожен і кожна заслуговують на людину, яка буде вашим світлом та повітрям", - підсумувала кохана Кулеби.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Раміні Есхакзай Павелецька та Кулеба розповіли, як познайомилися та як почався їхній роман.

Як відомо, після відставки Кулеби з поста голови МЗС, Павелецька присвятила йому пост, у якому заявила, що пишається коханим.

Читайте також:

"Повів на побачення": як Кулеба свою кохану на автовокзалі смаколиками пригощав

"Шкварки не додавати": Кулеба показав, як готувати гуцульський банош, та заявив про перевагу українського сала над тосканським. Відео

"Не можна куховарити у поганому гуморі": Кулеба розповів, що перше приготував після звільнення, та показав "історичне" відео

Дмитро Кулеба
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів