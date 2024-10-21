"Не можна куховарити у поганому гуморі": Кулеба розповів, що перше приготував після звільнення, та показав "історичне" відео

Кулеба про мистецтво куховарити Фото з Instagram

Колишній голова МЗС Дмитро Кулеба - знаний любитель української кухні. До того ж, він сам полюбляє куховарити і закликає інших не боятися експериментів.

20-го жовтня, у Міжнародний день кухаря дипломат показав в Instagram, що першим приготував після свого звільнення з посади міністра, та поділився власними принципами в кулінарії.

"Усіх, хто любить куховарити, вітаю з Міжнародним днем кухаря! Вітаю професійних шефів і бажаю їм натхнення та вдячних гостей. Але найбільше вітаю кожного і кожну з нас, хто не є профі, але щоразу знаходить собі в сили заходити на свою кухню і готувати щось традиційне чи нове.

Я об'їздив весь світ і скрізь завжди їв місцеву їжу та запамʼятовував, як її готують. Якою б дивною вона не була (а вона нерідко була!). Гостей в Україні пригощав нашими стравами. Тому що з'їсти страву народу - це найкращий спосіб наблизитися до його душі. Звісно, наша, українська душа, найкрасивіша:)", - написав Кулеба.

Кулеба улюбленим сніданком називає бутерброд з салом

"Зі свого досвіду можу поділитися з вами уроками, які я вивчив:

1. Те, що ми готуємо, обмежується виключно нашою фантазією, а не грошима чи доступністю продуктів, тому не бійтеся експериментувати в кухні.

2. Кожен продукт вимагає поваги до себе, якщо ви дійсно хочете, щоб він віддав вам свій найкращий смак, аромат і текстуру.

3. Не можна готувати у поганому гуморі, бо цей негатив передасться страві.

4. Якщо сіли їсти в поганому гуморі, смачна їжа його вам обов'язково поліпшить.

5. Смачним є те, що робить нас щасливими, а не те, що інші вважають смачним.

Я люблю готувати. Не все і не завжди виходить добре, бо я не профі. Але сам процес завжди надихає і мотивує прагнути досконалості.

Це відео по-своєму історичне. Перша страва, яку я приготував після звільнення, адже з'явився час - рагу з бичачих хвостів. Я суворий до результатів свого куховарства, але Світлана (кохана - ред.) і Люба (дочка - ред.) сказали, що було дуже смачно. Готуйте для тих кого любите і будьте щасливими!", - підсумував ексміністр і виклав відео, де готується рагу (натисніть на зображення нижче -ред.)

Нагадаємо, якось 43-річний Кулеба ділився спогадами дитинства та показував місце, де був щасливий.