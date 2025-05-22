Колишня "Холостяка" Цимбалюка знялася топлес з кедами на грудях

Марія Мельник - 22 травня, 17:15

Екскохана актора Тараса Цимбалюка, який став головним героєм наступного сезону романтичного шоу "Холостяк", дизайнерка Світлана Готочкіна епатувала відвертою зйомкою.

У своєму Instagram дівчина запостила відео, де показалася з кедами... на грудях.

Готочкіна топлес

Цікаво, в чому полягає концепція зйомки?

Ексдівчина Цимбалюка з кедами на грудях

Як гадаєте, куди було б доречно одягнути такий ліф?


Якщо це нова реклама кедів, то, ймовірно, вони будуть розпродані дуже швидко

Якщо це нова реклама кедів, то, ймовірно, вони будуть розпродані дуже швидко

Нагадаємо, нині невідомо, чи перебувають Світлана і Тарас у стосунках. Однак у грудні у день народження актора, Готочкіна чомусь не привітала зірку "Спіймати Кайдаша".

Раніше ТаблоID зібрав цікаві моменти з біографії Тараса Цимбалюка, який незабаром стане новим героєм "Холостяка".

Читайте також:

Добкіна, Готочкіна та Жосан погуляли на молдавському весіллі блогерки Коршик. Фото

Готочкіна розказала, чому зробила ринопластику, та показала, як її підтримав Цимбалюк

"Трохи підсушило": Цимбалюк скинув 7 кіло та похвалився м'язистим тілом у трусах

Цимбалюк Холостяк
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів