Колишня "Холостяка" Цимбалюка знялася топлес з кедами на грудях

Екскохана актора Тараса Цимбалюка, який став головним героєм наступного сезону романтичного шоу "Холостяк", дизайнерка Світлана Готочкіна епатувала відвертою зйомкою.

У своєму Instagram дівчина запостила відео, де показалася з кедами... на грудях.

Цікаво, в чому полягає концепція зйомки?

Як гадаєте, куди було б доречно одягнути такий ліф?

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Якщо це нова реклама кедів, то, ймовірно, вони будуть розпродані дуже швидко

Нагадаємо, нині невідомо, чи перебувають Світлана і Тарас у стосунках. Однак у грудні у день народження актора, Готочкіна чомусь не привітала зірку "Спіймати Кайдаша".

Раніше ТаблоID зібрав цікаві моменти з біографії Тараса Цимбалюка, який незабаром стане новим героєм "Холостяка".