Колишня "Холостяка" Цимбалюка знялася топлес з кедами на грудях
Екскохана актора Тараса Цимбалюка, який став головним героєм наступного сезону романтичного шоу "Холостяк", дизайнерка Світлана Готочкіна епатувала відвертою зйомкою.
У своєму Instagram дівчина запостила відео, де показалася з кедами... на грудях.
Нагадаємо, нині невідомо, чи перебувають Світлана і Тарас у стосунках. Однак у грудні у день народження актора, Готочкіна чомусь не привітала зірку "Спіймати Кайдаша".
Раніше ТаблоID зібрав цікаві моменти з біографії Тараса Цимбалюка, який незабаром стане новим героєм "Холостяка".
Приєднуйтесь до дискусії