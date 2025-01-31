Ексдружина Тищенка влаштувала грайливу фотосесію в білому купальнику, похизувавшись рельєфним пресом
Колишня дружина одіозного нардепа Миколи Тищенка, бізнесвуман Алла Барановська запостила у Instagram чергову порцію хотконтенту зі свого відпочинку в Таїланді.
Усміхнена молодиця позувала перед камерою в білому роздільному купальнику, грайливо підтягаючи трусики на стегнах. Підписники засипають 29-річну Аллу компліментами, зокрема не могли вони не відзначити її прес.
Поділилася Алла й відео, на якому в неї вже серйозний вираз обличчя. Ним вона підбила підсумки попередніх років: 2022-ий її зламав, 2023-ій відкрив їй очі, 2024-ий - змінив, а 2025-ий обіціє стати роком повернення.
Нагадаємо, саме в 2023-му році шлюб Барановської і Тищенка, які мають спільного сина Давида, спіткав крах. 52-річний політик згодом пояснив, що стало тому причиною.
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