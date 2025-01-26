"Безкоштовна дієта без зусиль": колишня Тищенка у спортлуці показала йогу та назвала 5 секретів своєї форми

Фото з Instagram Алли Барановської

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен та блогерка Алла Барановська досі відпочиває з їхнім 7-річним сином Давидом у Таїланді, звідки активно ділиться контентом зі своїми підписниками в Instagram.

Цього разу Алла показала себе у спортлуці та розповіла, яку ціль поставила собі на січень 2025 року. До того ж вона назвала свої 5 звичок, аби тримати тіло у формі.

"Дала собі слово: йога ранок/вечір увесь січень. 2025 – рік дисципліни. Ну а з такими видами займатися суцільне захоплення", - написала вона.

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Також колишня Тищенка назвала свої п'ять звичок, які допомагають їй тримати себе у чудовій формі. І перша, за словами Алли, це фізична активність.

"Не виснажуйте себе у залі, якщо вам не подобається, знайдіть свій спорт, зробіть його частиною життя, почніть з мінімуму: 30 хв тричі на тиждень", - порадила вона.

Також блогерка каже, що важливою частиною є й сон, який вона називає "безкоштовною дієтою без зусиль".

"Це факт, коли ми спимо у правильні години — ми худнемо, лягати не пізніше 23:30, підйом 7:00, у мене були проблеми зі сном понад 15 років, треба шукати причину, інколи це не просто тривожність, нестача певних вітамінів і мікроелементів може викликати безсоння.

Рік я працювала над цим, це велика проблема і нарешті перейшла на ранні підйоми, хоча цей пункт був найважчий, хто зі мною давно, памʼятає, що я мріяла взагалі не спати, адже уві сні ми втрачаємо час. Мені дуже допомогла повна відмова від кави, замінили на 1 матчу, там теж є кофеїн, але матча працює трошки інакше, якщо матча вам не смакує, спробуйте у clipse, всіх клієнтів підсадила", - додала Алла.

Барановська також назвала збалансоване харчування.

"Почніть думати, що ви їсте і навіщо, їжа настільки важлива, що коли ти усвідомлюєш це, то просто не хочеш їсти сміття. Бажання їсти солодке/мучне і, взагалі, жага великих порцій/надмірного алкоголю - це внутрішня проблема, копатися треба глибше, дефіцити також мають значення, це не ми хочемо їсти, за нас це робить хитрий мозок, який не завжди працює для довголіття, на жаль", - зазначила вона.

Колишня Тищенка також порадила зменшити перебування онлайн.

"Поки ви слідкуєте за чужим життям, мимо пролітає ваше! Кожного разу, щоб зібрати себе, я залишаю соціальні мережі, не скролю стрічку, взагалі не проводжу часу у телефоні, усюди встановлені таймери, не підписана на жодний тг-канал. Ми можемо годинами бути у Тік-тоці через швидкий дофамін, тому намагаємося отримати його іншим шляхом і контролюємо час у мережі, також важливо, що ми споживаємо, перегляньте підписки", - наголосила блогерка.

Ну і останнє - знайти нові хобі.

"Пробуйте нове, не бійтеся. Танці/падл/теніс/плавання/верхова їзда, та будь-що, невеличкі нові хоббі і навички підіймають рівень задоволеності життям, і зменшують вплив стресу, тому замість страждати і зайвих думок, сходити на щось новеньке", - підсумувала Алла.

Нагадаємо, Алла якось відповіла хейтерам на закиди щодо "Оземпіку", який вона нібито могла використовувати для схуднення. Не секрет, що на початку повномасштабного вторгнення у блогерки були проблеми з вагою та шкірою.