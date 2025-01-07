Трендове взуття 2025: броги, клоги, скульптурна танкетка та високі чоботи. Фото

Багато хто погодиться, що взуття – це основа. Будь-який образ можна покращити вдалою парою або ж навпаки. Пам’ятаєте одержимість Керрі Бредшоу з "Секс і місто" туфлями? Вона могла навіть відмовити собі у їжі та не сплатити оренду квартири.

ТаблоID, звісно ж, за розумне споживання. Тому ми уважно дослідили модне взуття 2025 року, щоб ви могли запланувати покупку заздалегідь та екологічно доповнили свій гардероб.

Броги

Шкільна та корпоративна естетика залишаються актуальними на подіумах та стрітстайлі. Броги можуть відлякувати своїм стилем, але для тих, хто готовий піти на модний ризик – воно того варте. Але що найкраще в брогах? Вони надзвичайно зручні та практичні, тому ви можете носити їх практично з будь-яким вбранням і виглядати зібрано, виважено та класично.

Броги з сукнею - ідеально Фото з Instagram

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Балетки

Коли мода на балетки повернулася, то багато хто думав, що це мікротренд і він скоро мине. Але це не так. Вже котрий сезон поспіль ці модні туфлі на пласкій подошві все міцніше закріплюються на позиції класики гардеробу.

У наступному році ми будемо носити вгадайте які? Леопардові, звісно. Цей принт також не планує нас полишати й надалі. Також актуальними будуть сріблясті та "зміїні".

Леопардові балетки все ще не вийшли з трендів Фото з Instagram

Кросівки для перегонів

Ні, ретро-кросівки на плоскій подошві нікуди не дінуться і в 2025 році. У показах весна/літо низка брендів обіграли витончену спортивність підживлюючі постолімпійську зацикленість моди на спорті. Мінімалістичні акуратні та, на противагу їм, бунтарські поношені – стильні кросівки нового року.

Надя Дорофєєва вже має найтрендовіші кросівки цього року Фото з Instagram

Дизайнери та інфлюенсери пропонують їх носити з яскравими шкарпетками та прикрашати так, як душа забажає. Для особливо сміливих – боксерські кросівки з незвичною шнурівкою.

Скульптурна танкетка

Цьогоріч багато дизайнерів представили скульптурні підбори на танкетці на своїх останніх показах 2025 року. Але ці танкетки не в стилі бохо-шик, який ви можете уявити, коли думаєте про танкетки. Вони сучасні та загострені – справжній еквівалент сучасного жіночого взуття.

Скульптурна танкетка виглядає сексі і вишукано одночасно Фото з Instagram

Клоги

Один з передвісників повернення епохи бохо, окрім замші, звісно ж клоги. Не хвилюйтеся, є спосіб носити їх, не відчуваючи себе шкільною вчителькою з 2010-х років. Незалежно від того, чи будуть ваші сабо на плоскій підошві, чи на платформі, головне – розглядати їх як частину вашого образу, а не як окрему деталь, що підкреслює вашу індивідуальність.

Зручні і стильні клоги - маст хев вашого гардеробу, якщо ви обираєте тренди Фото з Instagram

Поєднайте їх з короткими шортами, шкіряними штанами або струмливою сукнею, щоб досягти оптимального результату.

Лофери

Лофери – це точно стильне взуття на весну вже не перший рік. У новому році нам пропонують більш витончені та жіночні варіанти. Ніяких грубих підошв та агресивних носів. Такі лофери більш універсальні та зручні. А поєднувати їх з будь-чим ще простіше.

Лофери - класика на всі випадки життя Фото з Instagram

Високі чоботи

Мабуть, не існує нічого більш витонченого та елегантного, ніж високі чоботи до колін. Це трендове зимове взуття прямолінійно рухається у бік статусу бази. З гострим носом та маленьким каблуком або ж на низькій підошві та округлені. Варіації – найрізноманітніші.

Високі чоботи завжди в моді, але цього року у тренді замшеві Фото з Instagram Тані Пренткович

Якщо ми говоримо про чоботи на піку популярності, то це ті, які натхненні кінним спортом та замшеві витончені у стилі бохо.

Прикраси

Прикраси на взутті (і сумках) були величезним трендом на подіумах весни/літа 2025 року. Від босоніжок до чобіт — унікальність та персоналізація й досі актуальна.

Не бійтеся прикрашати своє взуття - це дуже модно цього року Фото з Instagram

Обов’язково читайте наші інші добірки трендів нового року. Оновлюйте стрижку та колір волосся, а до них підбирайте трендову укладку. Доповнюйте зимовий гардероб цікавими луками та сяйте з наймоднішими прикрасами.