Королева Ранія вдруге стане бабусею. Фото
Король Йорданії Абдалла та його дружина, королева Ранія вдруге стануть дідусем та бабусею. Старша донька подружжя, 28-річна принцеса Іман чекає на свого первістка.
Про це королева Ранія написала у своєму Instagram.
Ранія показала фото доньки та її чоловіка, американського фінансиста Джаміля Олександра Терміотиса на тлі заходу сонця. На світлині помітно вже чималенький вагітний животик принцеси.
"Обидва дорогі моєму серцю, але той, хто прийде - цінніший. Двоє - пара, троє - це благословення", - написала королева Йорданії.
Як відомо, у серпні минулого року Ранія вперше стала бабусею. У наслідного принца Хусейна бін Абдалли та його дружини, 30-річної принцеси Раджви Аль-Хусейн народилася донька.
До речі, королева у ролі бабусі - дуже щаслива. Вона навіть показує маленьку онуку у своїх соцмережах.