Королева Ранія вдруге стане бабусею. Фото

Фото з Instagram королеви Ранії

Король Йорданії Абдалла та його дружина, королева Ранія вдруге стануть дідусем та бабусею. Старша донька подружжя, 28-річна принцеса Іман чекає на свого первістка.

Про це королева Ранія написала у своєму Instagram.

Ранія показала фото доньки та її чоловіка, американського фінансиста Джаміля Олександра Терміотиса на тлі заходу сонця. На світлині помітно вже чималенький вагітний животик принцеси.

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"Обидва дорогі моєму серцю, але той, хто прийде - цінніший. Двоє - пара, троє - це благословення", - написала королева Йорданії.

Здається, до зустрічі королеви та її другого онука не так вже й довго Фото з Instagram королеви Ранії

Як відомо, у серпні минулого року Ранія вперше стала бабусею. У наслідного принца Хусейна бін Абдалли та його дружини, 30-річної принцеси Раджви Аль-Хусейн народилася донька.

До речі, королева у ролі бабусі - дуже щаслива. Вона навіть показує маленьку онуку у своїх соцмережах.