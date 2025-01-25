Королева Ранія вдруге стане бабусею. Фото

Юлія Леськова 25 січня, 09:34
Королева Ранія позує для фото
Фото з Instagram королеви Ранії

Король Йорданії Абдалла та його дружина, королева Ранія вдруге стануть дідусем та бабусею. Старша донька подружжя, 28-річна принцеса Іман чекає на свого первістка.

Про це королева Ранія написала у своєму Instagram.

Ранія показала фото доньки та її чоловіка, американського фінансиста Джаміля Олександра Терміотиса на тлі заходу сонця. На світлині помітно вже чималенький вагітний животик принцеси.


"Обидва дорогі моєму серцю, але той, хто прийде - цінніший. Двоє - пара, троє - це благословення", - написала королева Йорданії.

Донька королеви Ранії та її чоловік

Здається, до зустрічі королеви та її другого онука не так вже й довго

Фото з Instagram королеви Ранії

Як відомо, у серпні минулого року Ранія вперше стала бабусею. У наслідного принца Хусейна бін Абдалли та його дружини, 30-річної принцеси Раджви Аль-Хусейн народилася донька.

До речі, королева у ролі бабусі - дуже щаслива. Вона навіть показує маленьку онуку у своїх соцмережах.

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