"Ти для нас - весь світ": королева Ранія у жовто-золотому аутфіті привітала чоловіка з 63-річчям
30-го січня свій 63-ий день народження святкує король Йорданії Абдалла ІІ бін-аль Хусейн. Свого супутника життя у Instagram привітала Її Величність Ранія, запостивши їхнє спільне фото.
"З кожним роком ти дедалі дорожчий нашим серцям. З днем народження! Ти для нас - весь світ", - написала королева.
До речі, 30-го січня день народження не лише у Абдалли, а й у їхнього з Ранією молодшого сина Хашема. Парубкові виповнилося 20. Свого "найдорожчого хлопчика" королева привітала окремим дописом.
Також фото обох усміхнених іменинників та привітання опублікували в офіційному акаунті Королівського хашимітського суду, який тегнула в своєму дописі королева.
Як відомо, в Абдалли та Ранії четверо спільних дітей та одна онука, але через кілька місяців королівське подружжя стане дідусем та бабусею вдруге.
Нагадаємо, ТаблоID писав про те, як змінювався стиль королеви Йорданії з 1990-х років і дотепер.
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