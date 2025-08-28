Тютюнове мілітарі та пишне максі з вишивкою: королева Ранія вигуляла стильну еклектику. Фото

Тамара Кудрявченко - 28 серпня, 14:00

Королева Йорданії Ранія не боїться експериментувати з кольорами та поєднаннями стилів у своїх образах, які вона частенько вигулює під час публічних виходів.

27-го серпня Її Величність відкрила Al Ahli Bazaar 2025, який проходить під її патронатом в клубі Al Ahli в Аммані. На ярмарку, який триватиме до 31 серпня, представлена ​​продукція місцевих компаній, підприємців, а також малих та середніх підприємств.

Королева Ранія в табачному жакеті

Королева Ранія часто носить кежуал, який вміло комбінує

Фото з Instagram

Для заходу Ранія обрала тотал лук від італійського бренду Empirio Sirenuse. На ній був легкий блейзер кольору табако, дизайн якого натхненний військовою формою 1900-х років. До нього Її Величність вдягнула пишну спідницю максі молочного кольору, прикрашену на талії вишивкою у стилі грецького півня, натхненною стародавньою середземноморською керамікою.


Колір тютюна ідеально поєднався з кольором слонової кістки

Свій двокольоровий образ королева Йорданії доповнила коричневою замшевою сумкою від Savette та коричнево-бронзовими човниками на підборах від Manolo Blahnik. 

Королева Ранія

Стиль мілітарі може чудово виглядати з романтичною спідницею, якщо правильно їх поєднувати

Нагадаємо, нещодавно Її Величність вдягала лимонну спідницю від цього ж бренду. А раніше її разом із королем Абдаллою ІІ бачили на футбольному матчі у футбольній формі. 

