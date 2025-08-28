Тютюнове мілітарі та пишне максі з вишивкою: королева Ранія вигуляла стильну еклектику. Фото
Королева Йорданії Ранія не боїться експериментувати з кольорами та поєднаннями стилів у своїх образах, які вона частенько вигулює під час публічних виходів.
27-го серпня Її Величність відкрила Al Ahli Bazaar 2025, який проходить під її патронатом в клубі Al Ahli в Аммані. На ярмарку, який триватиме до 31 серпня, представлена продукція місцевих компаній, підприємців, а також малих та середніх підприємств.
Для заходу Ранія обрала тотал лук від італійського бренду Empirio Sirenuse. На ній був легкий блейзер кольору табако, дизайн якого натхненний військовою формою 1900-х років. До нього Її Величність вдягнула пишну спідницю максі молочного кольору, прикрашену на талії вишивкою у стилі грецького півня, натхненною стародавньою середземноморською керамікою.
Свій двокольоровий образ королева Йорданії доповнила коричневою замшевою сумкою від Savette та коричнево-бронзовими човниками на підборах від Manolo Blahnik.
Нагадаємо, нещодавно Її Величність вдягала лимонну спідницю від цього ж бренду. А раніше її разом із королем Абдаллою ІІ бачили на футбольному матчі у футбольній формі.
Ґудзикова асиметрія і тотал блек: королева Ранія з чоловіком показалися у стильних луках
Королева Ранія у червоній сукні з накидкою та блискучими візерунками провела вечерю з жінками-військовими. Фото
Шоколадний шифон від Prada і кілька шарів: королева Ранія вигуляла стильний лук на засідання Ради ООН. Фото