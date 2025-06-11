Королева Йорданії у футбольній формі повболівала з чоловіком та дітьми за збірну на трибуні. Фото
Король Йорданії Абдалла II та королева Ранія відвідали матч збірної з футболу своєї країни.
Подружжя показалося на трибунах у відповідній формі, вболіваючи за улюблених гравців. Також представники країни привітали Йорданію з першою в історії кваліфікацією на Чемпіонат світу з футболу.
"Кінець матчу і початок нової йорданської мрії! Нехай вас завжди чекає успіх, наші хоробрі хлопці! Ми пишаємося вами", — зазначено в дописі.
Нагадаємо у подружжя є четверо дітей: 30-річний принц Хусейн бін Абдалла, що вже сам став батьком та 28-річна принцеса Іман, яка вийшла заміж у 2023-му і не так давно народила первістка. Молодші нащадки, 24-річна принцеса Сальма і 20-річний принц Хашим поки не одружені.
Нещодавно наслідний принц Йорданії вітав маму з важливим святом. А Ранія показувала миле фото з дітьми та дивувала молодим виглядом на відпочинку з сином.
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