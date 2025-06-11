Королева Йорданії у футбольній формі повболівала з чоловіком та дітьми за збірну на трибуні. Фото

Король Йорданії Абдалла II та королева Ранія відвідали матч збірної з футболу своєї країни.

Подружжя показалося на трибунах у відповідній формі, вболіваючи за улюблених гравців. Також представники країни привітали Йорданію з першою в історії кваліфікацією на Чемпіонат світу з футболу.

"Кінець матчу і початок нової йорданської мрії! Нехай вас завжди чекає успіх, наші хоробрі хлопці! Ми пишаємося вами", — зазначено в дописі.

Ранія у футбольній формі та в компанії чоловіка подивилася матч своєї збірної Фото instagram

Реклама:

Король радів успіхам команди разом із шанувальниками

На трибунах також засвітилися принци Хусейн і Хашим та прицнеса Сальма

А 10 червня пара святкувала свою 32-гу річницю з дня весілля. З цієї нагоди Ранія опублікувала миле фото з чоловіком та привітання для нього: "Як не спиратися на твоє серце, коли на тебе спирається вся країна. Щороку ти моя підтримка і мій партнер. Ти завжди будеш моїм домом, з річницею" Фото instagram

Нагадаємо у подружжя є четверо дітей: 30-річний принц Хусейн бін Абдалла, що вже сам став батьком та 28-річна принцеса Іман, яка вийшла заміж у 2023-му і не так давно народила первістка. Молодші нащадки, 24-річна принцеса Сальма і 20-річний принц Хашим поки не одружені.

Нещодавно наслідний принц Йорданії вітав маму з важливим святом. А Ранія показувала миле фото з дітьми та дивувала молодим виглядом на відпочинку з сином.