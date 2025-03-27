Королева Ранія у червоній сукні з накидкою та блискучими візерунками провела вечерю з жінками-військовими. Фото

Королева Йорданії Ранія організувала зустріч із жінками зі збройних сил у палаці Аль-Хусейнія в Аммані.

Її Величність разом із військовими Йорданії провела іфтар — вечірній прийом їжі під час місяця Рамадана. Після чого вона подякувала присутнім за служіння країні. Фотографії з події були опубліковані в Instagram.

Для заходу 54-річна Ранія вдягнула червону сукню з накидкою. Вбрання мало блискучі сині візерунки. Такого ж кольору королева обрала підбори і клатч.

Сукня була доповнена ременем і створювала витончений силует Фото Instagram

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Її Величність поспілкувалася з представницями збройних сил Йорданії

"Дякую за вашу невтомну службу", — додала вона під фото.

Ранії також зробили її фірмову укладку з легкими хвилями

Нагадаємо, раніше цього місяця Її Величність проводила іфтар із жінками міста Мадаба. Тоді вона вдягнула елегантний лимонний кафтан. А днями наслідний принц Йорданії привітав Ранію з важливим святом.

Як відомо, у короля Йорданії Абдалли II і його дружини четверо дітей: сини Хусейн бін Абдалла та Хашим, доньки Іман і Сальма.

До речі, королівське подружжя вже двічі стало дідусем і бабусею. 30-річний принц Хусейн має майже однорічну доню, а 28-річна принцеса Іман минулого місяця народила свого первістка.