Шоколадний шифон від Prada і кілька шарів: королева Ранія вигуляла стильний лук на засідання Ради ООН. Фото

Карина Тімкова - 1 травня, 16:00

Королева Йорданії Ранія зустрілася з заступницею Генерального секретаря ООН Аміною Мохамед у Нью-Йорку.

Для розмови Її Величність вдягнула аутфіт у темних кольорах. На ній був укорочений шифоновий топ з принтом і вовняний жилет від Prada та сині брюки.

Лук завершували атласні туфлі шоколадного відтінку від Aquazzura і сумочка в тон. Також у 54-річної королеви була її фірмова укладка з легкими хвилями. Фото з події з'явилися в Instagram.

Королева Йорданії Ранія прибула на зустріч в топі та штанах

Королева Ранія продемонструвала елегантний вигляд на офіційному заході

Фото Instagram

Королева Йорданії Ранія в ошатному луці прибуло до ООН
Її Величність відвідала засідання ради Фонду ООН

Минулого місяця Ранія провела іфтар із жінками зі збройних сил, для якого вбралася в червону сукню з візерунками. А до цього вона позувала у лимонному кафтані на зустрічі з жінками міста Мадаба.

Нагадаємо, у короля Йорданії Абдалли II і його дружини є четверо дітей: сини Хусейн бін Абдалла та Хашим, доньки Іман і Сальма. Нещодавно їхній наслідний принц вітав маму з важливим святом.

А ще королівське подружжя виховує двох онуків. 30-річний Хусейн має майже однорічну дочку, а 28-річна принцеса Іман декілька місяців тому народила первістка.

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