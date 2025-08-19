Орнамент та блузка з буфами: королева Ранія вигуляла лимонно-молочний лук від відомих брендів. Фото
Королева Йорданії Ранія 18 серпня прибула з офіційним візитом до міста Аль-Сальт.
Для зустрічі з місцевими жителями ЇЇ Величність вдягнула максіспідницю лимонного кольору з орнаментною вишивкою Emporio Sirenuse, молочну сорочку з рукавами-буфами Chloé. Завершували лук жовті атласні туфельки Prada і шкіряна сумка.
"Серце Аль-Сальту. Доброта його людей та глибина його спадщини відчуваються в кожному куточку", — підписала вона публікацію.
Нещодавно Ранія показувалась у шоколадному шифоні та у червоній сукні з візерунками на важливих зустрічах. ЇЇ Величність також не соромиться вдягнути футбольну форму на матч. А ще у її гардеробі є образ кольору морської хвилі.
Нагадаємо, король Йорданії Абдалла II та його дружина мають чотирьох дітей: 31-річного принца Хусейна бін Абдаллу, який вже сам став татком і 28-річну принцесу Іман, що не так давно народила першу дитинку. А ось молодші нащадки подружжя, 24-річна принцеса Сальма і 20-річний принц Хашим поки не одружені.