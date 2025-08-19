Орнамент та блузка з буфами: королева Ранія вигуляла лимонно-молочний лук від відомих брендів. Фото

Королева Йорданії Ранія 18 серпня прибула з офіційним візитом до міста Аль-Сальт.

Для зустрічі з місцевими жителями ЇЇ Величність вдягнула максіспідницю лимонного кольору з орнаментною вишивкою Emporio Sirenuse, молочну сорочку з рукавами-буфами Chloé. Завершували лук жовті атласні туфельки Prada і шкіряна сумка.

"Серце Аль-Сальту. Доброта його людей та глибина його спадщини відчуваються в кожному куточку", — підписала вона публікацію.

Ранія, як завжди, мала елегатний вигялд Фото з офіційного instagram

Королеві личать такі яскраві кольори

Її Величності показали місцеву консервацію

Якось вона вже з'являлася на зустрічі у лимонному вбранні

Ранії зробили її фірмову хвилясту укладку

Яка естетична фотографія

Нещодавно Ранія показувалась у шоколадному шифоні та у червоній сукні з візерунками на важливих зустрічах. ЇЇ Величність також не соромиться вдягнути футбольну форму на матч. А ще у її гардеробі є образ кольору морської хвилі.

Нагадаємо, король Йорданії Абдалла II та його дружина мають чотирьох дітей: 31-річного принца Хусейна бін Абдаллу, який вже сам став татком і 28-річну принцесу Іман, що не так давно народила першу дитинку. А ось молодші нащадки подружжя, 24-річна принцеса Сальма і 20-річний принц Хашим поки не одружені.