"Між сльозами й сміхом": Кот і Татарінцева витримали баланс у спільній складній позі

Марія Мельник - 12 серпня, 12:00

Зіркове подружжя Євген Кот і Наталія Татарінцева, схоже, дійсно знають, що таке гармонія у родині.

У своєму Instagram вони показали, як в буквальному сенсі тримають баланс одне з одним.

"Між сльозами й сміхом, побутом і мріями шукаємо баланс", - підписала відео Наталія.

Кот і Татарінцева у йога-позі

Кот і Татарінцева побалансували у цікавій позі

Виглядає дуже просто, але уявіть, скільки сили необхідно мати для такого балансу

Нагадаємо, Кот і Татарінцева побралися у червні 2019-го року. Після народження донечки вони майже одразу показали її світу. А 10-го липня подружжя похрестило дівчинку Лелю у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

