"Між сльозами й сміхом": Кот і Татарінцева витримали баланс у спільній складній позі
Зіркове подружжя Євген Кот і Наталія Татарінцева, схоже, дійсно знають, що таке гармонія у родині.
У своєму Instagram вони показали, як в буквальному сенсі тримають баланс одне з одним.
"Між сльозами й сміхом, побутом і мріями шукаємо баланс", - підписала відео Наталія.
Нагадаємо, Кот і Татарінцева побралися у червні 2019-го року. Після народження донечки вони майже одразу показали її світу. А 10-го липня подружжя похрестило дівчинку Лелю у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.
"Перші кроки, перший політ": Кот і Татарінцева привітали дочку з 11 місяцями стильними сімейними фото
"Найцінніші миті разом": Кот і Татарінцева в день народження донечки замилували кадрами 1-го року її життя. Відео
"Родина, любов і батьківство": Татарінцева показала літні моменти з Котом та їхньою 1-річною дочкою. Фото