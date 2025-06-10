"Перші кроки, перший політ": Кот і Татарінцева привітали дочку з 11 місяцями стильними сімейними фото

Карина Тімкова - 10 червня, 14:00

37-річний хореограф Євген Кот і його дружина, 34-річна гімнастка Наталія Татарінцева привітали свою донечку Лелю з 11 місяцями.

У святковий день подружжя опублікувало стильну фотосесію, для якої спортсменка вбралася в декольтований білий топ і спідницю з розрізами в тон. Її чоловік позував у коричневій футболці та штанах, а на руках батьки тримали свою крихітку в сукенці з фатину.

"11 місяців. Перші кроки, перший синячок, перший політ, ще більше щирого сміху. І попереду ще стільки всього вперше", — зазначено у дописі.

Татарінцева у пікантній сукні попозувала біля чоловіка і дочки

Знаменитості обійняли дочку для стильних світлин

Фото instagram

Євген Кот і Наталія Татарінцева у міні попозували з 11-місячною дочкою

Родина вміє ефектно позувати

Євген Кот і Наталія Татарінцева показалися в обіймах з дочкою на руках

Євген і Наталія створили ніжну атмосферу під час зйомок

Наталія Татарінцева з оголеними стегнами потримала дочку на руках

Окремий кадр для мами й доці

Євген Кот обійняв Наталію Татарінцеву з дочкою на руках

Кот ніжно обійняв кохану для сімейного портрета

Як відомо, перша дитина подружжя народилася в липні 2024-го. Разом з Лелею зіркові батьки часто організовують спільні розваги та милі фотосесії з квітами.

А нещодавно Наталія вітала Євгена з днем народження теплим відео і ділилася корисним тренуванням для жінок.

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