"Родина, любов і батьківство": Татарінцева показала літні моменти з Котом та їхньою 1-річною дочкою. Фото

Карина Тімкова - 1 серпня, 14:50

Гімнастка Наталія Татарінцева замилувала спогадами з липня зі своїм чоловіком, 37-річним хореографом Євгеном Котом та їхньою 1-річною дочкою Лелею.

У своєму Instagram 34-річна знаменитість опублікувала добірку милих сімейних фото з подорожей і прогулянок. Вона також закарбувала кумедні моменти з первістком.

"Бувай, липень! Родина, любов і батьківство", — написала вона.

Наталія Татарінцева показала ніжне фото з донечкою

Гімнастка частенько позує з донечкою для стильних фотосесій

Фото instagram

Наталія Татарінцева і Євген Кот пообіймали донечку на хрещенні

Трошки спогадів з хрещення Лелі

Наталія Татарінцева і Євген Кот насмішили фото з дочкою

Крихітка із захопленням знайомилася з крабами

Наталія Татарінцева замилувала цілунком з Євгеном Котом

Сім'я поділилася митями з відпочинку у Карпатах

Наталія Татарінцева посвітила струнким тілом у спортлуці

Наталія також похвалилася стрункою фігурою у спортивному костюмі

Наталія Татарінцева насмішила, як дочка лежала в неї на колінах

У мами на руках завжди комфортніше

Наталія Татарінцева показала 1-річну донечку з котом

Дівчинка насолодилася природою у компанії котика

Наталія Татарінцева з донечкою на руках наробила домашніх фото

Які милі парні луки

Наталія Татарінцева показала своє тренування з дочкою поряд

Леля контролює тренування своєї зіркової матусі

Наталія Татарінцева і Євген Кот у білих луках зазнімкувалися з дочкою на руках

Сім'я любить проводити час разом

Нагадаємо, нещодавно родина влаштовувала собі ефектну зйомку й вдяглася в ошатні луки для сімейного портеру. Також подружжя ділиться милими моментами з донечкою та організовує їй домашні святкування.

А днями Кот і Татарінцева вітали свою дитину з першим роком життя. До речі, гімнастка не забуває і про свої тренування.

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