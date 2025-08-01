"Родина, любов і батьківство": Татарінцева показала літні моменти з Котом та їхньою 1-річною дочкою. Фото
Гімнастка Наталія Татарінцева замилувала спогадами з липня зі своїм чоловіком, 37-річним хореографом Євгеном Котом та їхньою 1-річною дочкою Лелею.
У своєму Instagram 34-річна знаменитість опублікувала добірку милих сімейних фото з подорожей і прогулянок. Вона також закарбувала кумедні моменти з первістком.
"Бувай, липень! Родина, любов і батьківство", — написала вона.
Нагадаємо, нещодавно родина влаштовувала собі ефектну зйомку й вдяглася в ошатні луки для сімейного портеру. Також подружжя ділиться милими моментами з донечкою та організовує їй домашні святкування.
А днями Кот і Татарінцева вітали свою дитину з першим роком життя. До речі, гімнастка не забуває і про свої тренування.
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