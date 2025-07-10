"Найцінніші миті разом": Кот і Татарінцева в день народження донечки замилували кадрами 1-го року її життя. Відео
10-го липня донька хореографа Євгена Кота і гімнастки Наталії Татарінцевої, Леля святкує свій перший день народження.
В урочистий день зіркові батьки опублікували у Instagram зворушливе відео, в якому зібрали безцінні миті дорослішання крихітки - від народження і до року.
"1 year. Рік, сповнений ніжності, тепла і безлічі маленьких див. Це відео — наша спільна історія, що зібрала найцінніші миті разом", - зазначили вони.
Нагадаємо, Леля вже почала ходити. Як відомо, в віці 8 місяців доця Євгена та Наталії не на жарт налякала батьків - у дівчинки підозрювали епілепсію.
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