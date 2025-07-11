Кот і Татарінцева похрестили дочку в її перший день народження. Фото

Виявляється, зіркове подружжя Євген Кот і Наталія Татарінцева об'єднали святкування першого дня народження донечки Лелі з важливою подією - її хрещенням.

Саме 10-го липня танцівник і гімнастка похрестили дівчинку у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Тепер 10-го липня у Лелі і день народження, і день хрещення Фото @diukova.tainstvo.photo

Фото з таїнства Наталія з Євгеном показали в своїх Instagram.

Дівчинка на більшості фото була серйозна та зосереджена

"10.07.25 - Хрещення нашої квіточки🌸 Кот Леля Євгенівна", - коротко написали щасливі батьки.

Але іноді Леля все ж таки посміхалася

Леля Євгенівна Кот тепер має ще й хрещених батьків

Дівчинка з мамою і хрещеною мамою

Наталія з Євгеном начебто не вінчалися в церкві

Нагадаємо, Кот і Татарінцева побралися у червні 2019-го року. Після народження донечки вони майже одразу показали її світу.