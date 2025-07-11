Кот і Татарінцева похрестили дочку в її перший день народження. Фото
Виявляється, зіркове подружжя Євген Кот і Наталія Татарінцева об'єднали святкування першого дня народження донечки Лелі з важливою подією - її хрещенням.
Саме 10-го липня танцівник і гімнастка похрестили дівчинку у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.
Фото з таїнства Наталія з Євгеном показали в своїх Instagram.
"10.07.25 - Хрещення нашої квіточки🌸 Кот Леля Євгенівна", - коротко написали щасливі батьки.
Нагадаємо, Кот і Татарінцева побралися у червні 2019-го року. Після народження донечки вони майже одразу показали її світу.
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