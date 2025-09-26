"Я вже інший": Козловський у новій версії кліпу "Знаєш" посвітив м'язами в душі та показав дорослі почуття

Співак Віталій Козловський вирішив дати друге життя своєму ліричному хіту 2007 року на вірші Івана Франка - "Знаєш".

Причому артист перезняв кліп на цю пісню. Перше відео вийшло у 2008 році і показував хлопця, який страждав від кохання. У новій версії ж показана щаслива пара.

Козловський показав іншого себе в новій версії старого хіта

"Свого часу це була пісня, у яку я закохався і в яку вклав частину своєї душі. Минуло багато років, і нічого не змінилося. Я досі закоханий: у цю пісню, у життя. Мені здавалося, що ця історія вже завершена. Я вклав у неї стільки любові й почуттів, що й подумати не міг, що настане час для рестарту. У цій пісні закладений код ностальгії, відтінки й музичні вібрації, які повертають у час, коли все життя було попереду", - зізнався 40-річний Віталій.

Також у відео багато оголеного тіла Козловського

Кліп на пісню зняв режисер Антон Пожидаєв. Це інтимне відео, у якому глядач може зазирнути в особисте життя Віталія Козловського.

"У першому кліпі був хлопець, який страждав від кохання, шукав його, боровся. У новій версії я вже інший. Моє життя стабільне, мої почуття дорослі. Ми навіть залишили кілька сцен як відсилки до попереднього відео, але прожиті вони вже по-іншому: легше, простіше, як воно і буває в реальному житті", — розповів Козловський.

Обличчя жінки в кліпі не показують, лише зі спини і ніжки, які гладить Віталік

Нагадаємо, після виплати боргу Ігорю Кондратюку, Віталій повернув права на свої старі хіти і тепер переживає новий виток слави. Про те, як змінювався його стиль протягом років, ТаблоID писав раніше.