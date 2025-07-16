Козловський з іншими українськими зірками знявся в пародії на Гаррі Поттера для Atlas Festival. Відео
Команда Atlas Festival 2025 у співпраці з Фондом "Повернись живим" презентувала черговий ролик у межах благодійної кампанії "Збір №13". Нове відео стало креативною алюзією на світ Гаррі Поттера, зокрема на сюжет "Філософського каменя".
У ролику герої вирушають на пошуки не магічної школи, а квартири й артефакту, який здатен перетворювати все на донати. В образі Гаррі Поттера з'явився співак Віталій Козловський, Лорда Волдеморта зіграв гуморист Марк Куцевалов, а роль Дамблдора виконав боєць полку "Азов" Ілля Самойленко, відомий під позивним "Гендальф".
Також у зйомках взяли участь Аміль Насіров, журналіст УП Михайло Ткач, актори Іван Люленов і Петро Бампер, фронтмен гурту МУР Олександр Хоменко, EL Кравчук та інші.
Ролик наповнений гумором, відсилками на фільми про Гаррі Поттера й актуальними мемами.
Це вже третє відео, яке Atlas випускає у межах кампанії на підтримку збору коштів для потреб фронту. До ініціативи долучилися й представники українського бізнесу, які запропонували подарунки для учасників розіграшів.
Зібрані кошти спрямують на закупівлю транспортних засобів, FPV-дронів, комплексів управління та іншого обладнання для підрозділів Сил оборони. Загальна мета збору — 100 мільйонів гривень.
Нагадаємо, Atlas Festival пройде 18, 19 і 20 липня на території ТРЦ Blockbuster. Шанувальники зможуть почути улюблені треки відомих українських артистів та взяти участь у благодійних розіграшах.
А нещодавно стало відомо, що на фестиваль прибуде фінський рок-гурт The Rasmus з важливою місією. Також ТаблоID писав про інші цікавинки на майбутній музичній події.