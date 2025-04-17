"Ти не зобовʼязана залишатись молодою": Крук порадила жінкам, як ставитися до свого тіла після 40
Блогерка та колишня телеведуча Валерія Крук розказала, як дбати про своє тіло після 40.
В Instagram 46-річна блогерка пояснила, як правильно відновлюватись, підтримувати внутрішні сили і чому не слід гнатися за молодістю.
"Жіноче тіло після 40: не ворог, а союзник", - зазначила Крук.
"Вага тепер - не просто про їжу. Це про сон, стрес, запалення, фазу циклу, щитоподібну залозу. Логіка "менше їж - худнеш" більше не працює. І це не ти "зламалась!"", - розповіла Валерія.
"Ти не зобов'язана "залишатися молодою". Ти маєш право бути дорослою. Красивою. Спокійною. Стійкою.
Гормони — не вороги. Це не "щось зламалося". Це інший етап. Його можна прожити з повагою - або з насиллям", - порадила Валерія.
"Цикл - дзеркало системи. Якщо він збився - не ігноруй. Тіло не вередує. Воно шепоче: подивися на мене. Прогрес тепер — у відчуттях. Сила, легкість, ясна голова, впевненість у дзеркалі. А не просто -2 кг до відпустки", - зазначила Крук.
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