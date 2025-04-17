"Ти не зобовʼязана залишатись молодою": Крук порадила жінкам, як ставитися до свого тіла після 40

Блогерка та колишня телеведуча Валерія Крук розказала, як дбати про своє тіло після 40.

В Instagram 46-річна блогерка пояснила, як правильно відновлюватись, підтримувати внутрішні сили і чому не слід гнатися за молодістю.

"Жіноче тіло після 40: не ворог, а союзник", - зазначила Крук.

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"Дієти, зриви, гормональні гойдалки, тривожний фітнес. І воно все ще з тобою. Цінувати - не означає здаватися", - звернулася до жінок Валерія

"Вага тепер - не просто про їжу. Це про сон, стрес, запалення, фазу циклу, щитоподібну залозу. Логіка "менше їж - худнеш" більше не працює. І це не ти "зламалась!"", - розповіла Валерія.

"Втома - не слабкість. Якщо тіло не відновлюється, воно не будується. Сон і їжа - не бонус, а база", - нагадала фітнес-коуч

"Ти не зобов'язана "залишатися молодою". Ти маєш право бути дорослою. Красивою. Спокійною. Стійкою.

Гормони — не вороги. Це не "щось зламалося". Це інший етап. Його можна прожити з повагою - або з насиллям", - порадила Валерія.

"Цикл - дзеркало системи. Якщо він збився - не ігноруй. Тіло не вередує. Воно шепоче: подивися на мене. Прогрес тепер — у відчуттях. Сила, легкість, ясна голова, впевненість у дзеркалі. А не просто -2 кг до відпустки", - зазначила Крук.

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