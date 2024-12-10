Крук у фіолетовому кетс'юті показала корисні вправи для верхньої частини тіла. Відео
Блогерка Валерія Крук, яка "перемогла час", показала, як тренується у спортзалі.
45-річна Крук порадила кілька вправ для верхньої частини тіла.
Нагадаємо, раніше Крук розказувала,що робить для збереження краси й молодості в її майже 46.
Забігаючи наперед, одним з секретів молодості Крук є і молодший на 8 років чоловік - колишній футболіст Олександр Яковенко.
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