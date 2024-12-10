Крук у фіолетовому кетс'юті показала корисні вправи для верхньої частини тіла. Відео

Марія Мельник 10 грудня, 17:00
Крук з глибоким декольте
фото з Instagram

Блогерка Валерія Крук, яка "перемогла час", показала, як тренується у спортзалі.

45-річна Крук порадила кілька вправ для верхньої частини тіла.

Крук показала вправи для плечей і рук

Тяга верхнього блоку сидячи - початкове положення: сидячи на лаві тренажера, стегна зафіксовані. Візьміться за перекладину усіма пальцями руки (великий палець також зверху), ширина хвата така, що лікті паралельні один одному


Крук в обтислому

Відчуйте напругу в м'язах корпусу і м'язах преса. Потім опустіть плечі вниз, зводячи при цьому лопатки разом, немов "розкриваючи" спину і виставляючи груди вперед

Крук показала вправу на спину

Наступна вправа - жим сидячи з відведенням лопаток та підняттям плечей

Крук зробила тягу верхнього блоку до грудей

Крук зробила тягу верхнього блоку до грудей

Як правильно робити кожну вправу, блогерка показала у відео

Як правильно робити кожну вправу, блогерка показала у відео

Нагадаємо, раніше Крук розказувала,що робить для збереження краси й молодості в її майже 46.

Забігаючи наперед, одним з секретів молодості Крук є і молодший на 8 років чоловік - колишній футболіст Олександр Яковенко.

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Валерія Крук
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