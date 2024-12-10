Крук у фіолетовому кетс'юті показала корисні вправи для верхньої частини тіла. Відео

Блогерка Валерія Крук, яка "перемогла час", показала, як тренується у спортзалі.

45-річна Крук порадила кілька вправ для верхньої частини тіла.

Тяга верхнього блоку сидячи - початкове положення: сидячи на лаві тренажера, стегна зафіксовані. Візьміться за перекладину усіма пальцями руки (великий палець також зверху), ширина хвата така, що лікті паралельні один одному

Реклама:

Відчуйте напругу в м'язах корпусу і м'язах преса. Потім опустіть плечі вниз, зводячи при цьому лопатки разом, немов "розкриваючи" спину і виставляючи груди вперед

Наступна вправа - жим сидячи з відведенням лопаток та підняттям плечей

Крук зробила тягу верхнього блоку до грудей

Як правильно робити кожну вправу, блогерка показала у відео

Нагадаємо, раніше Крук розказувала,що робить для збереження краси й молодості в її майже 46.

Забігаючи наперед, одним з секретів молодості Крук є і молодший на 8 років чоловік - колишній футболіст Олександр Яковенко.