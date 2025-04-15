Мішина з шоломом на голові показала свій внутрішній рок-н-ролл в автівці для перегонів. Фото
Одна з найбажаніших українських холостячок, акторка Ксенія Мішина захотіла влаштувати собі екстремальне і драйвове дозвілля.
У своєму Instagram вона опублікувала відео, на якому показалася на картингу. 35-річна зірка вирішила проїхатися з вітерцем в автівці для перегонів.
Мішина продемонструвала, як сідала на пасажирське місце та вдягала захисний шолом. Для першого разу акторка вирішила їхати з водієм.
"Почути свій внутрішній рок-н-ролл", — підписала публікацію дівчина.
Напевно, на таку поїздку Ксенію надихнув її син Платон. Він активно займається картингом, а зіркова мама тим часом його підтримує. До речі, днями хлопцю виповнилося 13 років.
Як відомо, з батьком своєї дитини акторка розсталася під час вагітності, коли стала жертвою аб'юзу з його боку. Якось чоловік намагався повернутися в життя сина, але не виправдав подарований йому шанс.
Щодо Мішиної, то нещодавно вона знялась у спокусливому кліпі та показала тіло в купальнику. Також актриса розповідала про свої заняття спортом.
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