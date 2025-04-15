Мішина з шоломом на голові показала свій внутрішній рок-н-ролл в автівці для перегонів. Фото

Одна з найбажаніших українських холостячок, акторка Ксенія Мішина захотіла влаштувати собі екстремальне і драйвове дозвілля.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, на якому показалася на картингу. 35-річна зірка вирішила проїхатися з вітерцем в автівці для перегонів.

Мішина продемонструвала, як сідала на пасажирське місце та вдягала захисний шолом. Для першого разу акторка вирішила їхати з водієм.

Знаменитість була трохи налякана спочатку Кадр з Instagram

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Не довго вагаючись, вона застебнула ремені й почалася поїздка

"Почути свій внутрішній рок-н-ролл", — підписала публікацію дівчина.

"Я вирішила зробити це! Я смілива жінка", — емоційно крикнула Ксенія, коли автомобіль почав розганятися

Водій завзято дрифтував на дорозі, залишаючи сліди від шин

Напевно, на таку поїздку Ксенію надихнув її син Платон. Він активно займається картингом, а зіркова мама тим часом його підтримує. До речі, днями хлопцю виповнилося 13 років.

Як відомо, з батьком своєї дитини акторка розсталася під час вагітності, коли стала жертвою аб'юзу з його боку. Якось чоловік намагався повернутися в життя сина, але не виправдав подарований йому шанс.

Щодо Мішиної, то нещодавно вона знялась у спокусливому кліпі та показала тіло в купальнику. Також актриса розповідала про свої заняття спортом.