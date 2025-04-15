Мішина з шоломом на голові показала свій внутрішній рок-н-ролл в автівці для перегонів. Фото

Карина Тімкова - 15 квітня, 19:00

Одна з найбажаніших українських холостячок, акторка Ксенія Мішина захотіла влаштувати собі екстремальне і драйвове дозвілля.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, на якому показалася на картингу. 35-річна зірка вирішила проїхатися з вітерцем в автівці для перегонів.

Мішина продемонструвала, як сідала на пасажирське місце та вдягала захисний шолом. Для першого разу акторка вирішила їхати з водієм.

Ксенія Мішина показалася в авто на гонках

Знаменитість була трохи налякана спочатку

Кадр з Instagram

Ксенія Мішина з'явилася на картингу

Не довго вагаючись, вона застебнула ремені й почалася поїздка

"Почути свій внутрішній рок-н-ролл", — підписала публікацію дівчина.

Ксенія Мішина взяла участь в перегонах на машині

"Я вирішила зробити це! Я смілива жінка", — емоційно крикнула Ксенія, коли автомобіль почав розганятися

Ксенія Мішина швидко проїхалася на машині для перегонів

Водій завзято дрифтував на дорозі, залишаючи сліди від шин

Напевно, на таку поїздку Ксенію надихнув її син Платон. Він активно займається картингом, а зіркова мама тим часом його підтримує. До речі, днями хлопцю виповнилося 13 років.

Як відомо, з батьком своєї дитини акторка розсталася під час вагітності, коли стала жертвою аб'юзу з його боку. Якось чоловік намагався повернутися в життя сина, але не виправдав подарований йому шанс.

Щодо Мішиної, то нещодавно вона знялась у спокусливому кліпі та показала тіло в купальнику. Також актриса розповідала про свої заняття спортом.

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